Fotbalové střípky Davida Kobylíka: Vysvědčení pro Sigmu. Kdo potěšil a zklamal?

Fotbalové střípky Davida Kobylíka | Foto: DENÍK

Derniéra bez fanfár. Tak lze i přes výhru hodnotit poslední utkání naší Sigmy v sezóně 2020/2021 na hřišti Liberce. Úspěch to určitě je, hráčům snad do příští sezony ukáže, že mohou hrát s každým a občas i každého porazit. Pravidlem to ale nebude. Do příštího ročníku se upřímně dívám s obavami a za úspěch budu považovat, pokud se bez nervů zachráníme a pomůžeme některým z našich nadějí k výraznému růstu. Jak již je známo, končí realizační tým v čele s lodivodem Radkem Látalem a nahradí jej dávno avizovaný Václav Jílek. Ten bude skládat vysvědčení až příští rok, pokud jej v roli kouče přežije. Pojďme tedy zběžně na to letošní. Realizační tým - Umístění v tabulce a bodový zisk chvalitebný, herní projev často podprůměrný, fyzická připravenost týmu – obrovský posun. Zapracování nových mladíků – velmi pozitivní. Celkově průměr, takže za 3. Aleš Mandous – co se chytání týče průměr, ale vyšperkovává svoji hru výbornou kopací technikou. Proto zapadá do profilu moderního gólmana. Minulou sezonu měl ze mě lepší. Letos si neodpustil pár minel, proto na něj stále jsou nabídky, ale nijak světoborné. Známka 2- Roman Hubník – lídr, srdcař, velký hráč, ale zabíjí jej zranění a letos navíc na Romanovy poměry dost chyb, včetně penalt. Známka 3 Vít Beneš - občas působí řečí těla, že na hřišti umře v 10. minutě, ale takový šedý průměr si odehraje. 3 Ondřej Zmrzlý - mně se více líbí v záložní řadě uprostřed, nicméně jako levý bek má možnost se ukázat a časem udělat zajímavý přestup. Známka 2 Michal Vepřek – odvedl v klubu své, zaslouží si pugét a poděkování za dlouholeté služby, ale jeho čas se nachýlil ke konci. Mužstvu již nemá co dáti. Nepochopitelné nekoncepční prodloužení smlouvy ze strany vedení klubu. Známka 4 Látal ostře po konci: Nesouhlasím, že jsme měli na Evropu. Kam půjde? Přečíst článek › Florent Poulolo – nezaujal mě, střídal slušné výkony s těmi méně povedenými. Známka 3 Radek Látal – letos se zlepšil na průměrného ligového hráče. Pokud by se ještě jednou o tolik posunul, byl by to úspěch. Ale myslím, že už je blízko svému stropu. Známka 3 Martin Sladký – často byl zraněn, nevýrazný, letos podprůměrný. Tím, jak došel ke své ligové kariéře je mi sympatický. Známka 4 Martin Hála – průměr, má světlé momenty, ale pak mě v některých utkáních napadne, že se mu vlastně ani moc nechce. Známka 3- Jan Štěrba – nepochopitelná, rok stará 3letá smlouva pro hráče, který na ligu v našem dresu nemá, proto nenastupuje. Neznámkuji, odehrál málo zápasů. Lukáš Greššák – slabý průměr, věřím, že naše akademie vychová takové hráče sama. Známka 4 Radim Breite – má záblesky kvalitního hráče, pak spadne do průměru. Patřil k lepším v týmu. Známka 3+ David Houska – motor týmu, klíčová osobnost, dříč a hráč kterého všichni hledají, když, neví co s míčem. Známka 2 Pablo González – Muž sezony v našem dresu, ubližuje mu simulování a řečnění, jinak velmi kvalitní hráč. Známka 2+ Kryštof Daněk – pro mě úžasný hráč, líbí se mi moc, potřebuje stabilizovat výkonost. Pak nás brzy opustí. Známka 3+ Ředitel Sigmy Minář otevřeně: O nabídkách pro Daňka a Mandouse i novém trenérovi Přečíst článek › Tomáš Zahradníček – musí mít nad sebou bič a pak dokáže zahrát, letos průměr. Známka 3 Jaroslav Mihalík – velká očekávání, velké zklamání. Známka 4 Jáchym Šíp – naděje, skvělé fyzické parametry, jsem zvědav na jeho progres příští rok. Neznámkuji, měl málo startů. Pavel Zifčák – návraty z hostování jsou vždy těžké, Zif to relativně zvládl, nicméně příští rok bude muset přidat. Známka 3- Mojmír Chytil – po covidu měl hlušší období, nicméně si myslím, že má na to časem převzít roli klíčového útočníka. Gólů moc nedá, ale udělá servis spoluhráčům, bude platný. Fandím mu. Známka 3 Martin Nešpor – je za ním hezká kariéra, ale už jde výrazně dolů. Bojovník ano, ale taky enfant terrible kabiny. Neprodlužoval bych nákladnou smlouvu. Známka 4 Jakub Yunis – přiznávám, moje Achillova pata. Za mě přeceněný hráč, který fotbalu nedává vše, není gólový. Známka 3- Patrik Slaměna – nehodnotím, neřekl si o místo ani v utkáních za rezervu. Matúš Macík – kvalitní brankář, bude dobrá náhrada za Mandouse, pokud odejde.