Naše Sigma vyhrála velmi důležité utkání proti poslední Karviné, čímž se posunula výrazněji do horní části tabulky a potvrdila, že letošní sezona by měla být bez záchranářských starostí.

Fotbalové střípky Davida Kobylíka | Foto: DENÍK

Obrovskou radost mi dělá hlavně Václav Jemelka, který se po složitém zranění dostává do vynikající formy a moc bych mu přál, aby nastálo získal své vysněné angažmá. Trefil se i Tonda Růsek. Nebyl to žádný top gól, ale často je pravidlem, že vás do formy spíš dostane takový šmudla gól než vymetená šibenice. Proč by to nemohlo platit u olomouckého novice.