Upřímně, nic takového nevidím.

Vidím partu zkušených harcovníků na sklonku kariéry, která Baníku získává body.

Zabudování mladých hráčů moc nevyšlo, posily se neukázaly v jiném než průměrném světle, snad až na Tetoura.

A tak se hodil nakonec i rebel De Azevedo, který táhne ofenzivu.

Celkově mi Baník připomíná spíš Duklu Praha. Místo dravého agresivního klubu spíše sympatického soupeře, který Vám ničím neublíží a ničím nepřekvapí.

Přesně takto hodnotili Baník i trenéři Olomouce a Liberce Radoslav Látal s Pavlem Hoftychem.

Možná jsou to silná slova, uznávám.

Na druhou stranu se bavíme o hrdém a silném klubu z Ostravy, který má velmi dobré zázemí a ekonomické možnosti. Má kvalitní mládež a infrastrukturu, spoustu osobností v managementu. Proto myslím, že Baník by se měl začít pomalu rozhlížet na trenérském trhu a vzepřít se průměrnosti.

Zápasem kola byl střet první Slavie a druhého Jablonce. Utkaly se dva momentálně nejlepší týmy v lize a byla to jednoznačná korunovace mistra letošního ročníku.

Ano, již po 17 utkáních, tedy rovné polovině ročníku, se nebojím jednoznačně korunovat mistra ligy. Slavia je naprosto dominantní. Jak způsobem hry, tak výběrem hráčů. Jde o tým vymykající se svou kvalitou české lize. Klobouk dolů před prací trenéra Trpišovského a celého týmu z Vršovic.

V jiných dobách by byla hitem kola prohra pražské Sparty. Dnes je to pro mě věc naprosto nepřekvapivá, což mě lehce mrzí, neboť Sparta je historicky silný klub.

V podmínkách české ligy má téměř neomezené možnosti. Bohužel ale v přestupové politice udělala za poslední dekádu tolik obrovských chyb, že jejich náprava bude trvat ještě nějaký ten rok. Je to škoda především vzhledem k zajímavosti ligy a boji o titul.

V boji o záchranu se stébla na hřišti Opavy chytilo Brno a Radek Kováč to bude mít při svém debutu na ligové lavičce extrémně těžké se záchranou. Věřím, že Radkovi pomůže Sigma výhrou v odloženém utkání v Mladé Boleslavi a udrží Středočechy Opavě na dostřel.

Když už jsme u tohoto utkání. Přírodě a počasí neporučíme a je dobře, že se na sněhu nehrálo. S fotbalem by to nemělo mnoho společného a kvalita hřiště by bezpochyby zaplakala.

Dalo mi to vzpomenout na to, kdo má v lize nejkrásnější trávník. Jednoznačným vítězem se stává náš domovský stánek v Olomouci- Andrův stadion. Ne nadarmo, když se o něj stará nejlepší trávníkář v České republice Dušan Romanovský!

David Kobylík