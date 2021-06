Je to trochu paradox. V lize však o víkendu nebylo moc zajímavějších soubojů než ty dva záchranářské Příbram – Pardubice a Karviná – Teplice. Přesně takto to vnímala fotbalová veřejnost, obzvláště ve spojitosti se Starkovým týmem, který v minulých letech došel k záchraně několikrát velmi kontroverzně a za pomoci rozhodčích.

Fotbalové střípky David Kobylíka | Foto: DENÍK

A jak na to reagoval náš „slavný fotbalový svaz“? Pro jistotu na tato klíčová utkání nevyslal VAR. To už si z nás dělají srandu? Kdy jindy tento systém využít, než v zápasech o všechno? Jenže to bychom nesměli být v našem Kocourkově. Za mě je to další důkaz obrovského diletantství zodpovědných orgánů a činovníků. A nebo, což by bylo ještě horší, úmyslné snahy o ovlivnění závěru soutěže.