První chyba, nešetrný obranný zákrok, kdy nemůžete v žádném případě faulovat ve vápně či na hraně vápna, ač můžeme spekulovat o správnosti nařízení penalty, tak tento zákrok je velká chyba.

Ještě větší minelou bylo bránění Radka Látala u další z branek v naší síti. Obrovské nepochopitelné zaspání a naprosto chápu gólmana Macíka, že si na mladém obránci vylil zlost. S takovými chybami na Spartě nevyhrajete. Navíc když sudí Orel nepochopitelně za našeho vedení 1:0 nevyloučil Štetinu za jasný faul a zmaření stoprocentní brankové příležitosti. Hrubé ovlivnění utkání!

Co se výkonu týmu a staronového trenéra týče, tak na hodnocení je ještě brzy a více rozpoznáme po příštím těžkém domácím duelu s Pardubicemi.

Sparta každopádně opět podle mě bude dělat Slavii v boji o titul pouze komparz. Stále nedosahuje sportovní úrovně pražského arcirivala. Slavia se nicméně po hektickém a koronavirovém létě trochu trápila ve Zlíně. Ovšem s tím rozdílem, že Slavia dokáže na rozdíl od ostatních kandidátů hrát vzadu na nulu a aspoň jednou, ač občas šťastně, udeřit a potvrzovat neustále svoji dominanci nad českou fotbalovou scénou.

Plzeň přes rozsáhlou marodku překvapila vítězstvím nad posílenou Boleslaví. Je vidět, že sehrávání Škodovákům trvá vždy delší čas. To expert na tým s obrovskou fluktuací hráčů v týmu Petr Rada opět vybouchl na tiskovce. Tento bouřlivák by rád na tiskovce zase viděl novináře a já s ním musím jen a jen souhlasit, že sedět někde v kamrlíku a kecat do počítače stojí za kulový. Fotbal se má žít, a to se vším všudy.

Nepřekvapily Teplice. Opět prohrály a bohužel očekávám Radima Kučeru brzy bez práce, pokud Teplice budou pokračovat v poraženecké krasojízdě.