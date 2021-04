O uplynulém víkendu neproměnil penaltu Pablo González v duelu naší Sigmy s Baníkem. V 90. minutě za stavu 1:0 vzal odpovědnost na svá bedra a zklamal. Totéž se mu stalo na začátku jara se Spartou za stavu 2:2 v 85. minutě a trest přišel vzápětí v obou případech. I teď stihl Baník ještě přidat gólovou tečku a zvýraznit ostravské vítězství v derby.

Penalta byla mizerně umístěna do ideální výšky pro gólmana. Ani k tyči, ani pod břevno, ani po zemi, kam by Laštůvka neměl nárok dosáhnout. To ještě nějak procedím skrz zuby a skousnu. Ale co mě naprosto vytáčí, je způsob, jakým se González k míči rozešel. V 90. minutě po těžkém utkání, kdy má unavené nohy, přijde k míči chůzí a kopne do něj, s prominutím, jak do h…a.

V neděli u kávičky jsem mluvil s nejpovolanějším kanonýrem z historie Sigmy Radkem Drulákem a jen mě v mém názoru utvrdil. Cituji ho: „V 90. minutě zavřu oči, pořádně se rozběhnu a naperu to tam“. Nutno říct, že Radek jako král střelců a člen Klubu ligových kanonýrů se málokdy v takových situacích mýlil a musím mu dát naprosto za pravdu. Mohli jsme mít z derby bod a na celý zápas by se hned nahlíželo jinak. Škoda.

Mužem víkendu se stal jednoznačně Adam Hložek. Osmnáctiletý mladík pražské Sparty zaznamenal hattrick v utkání s Opavou a stal se rekordmanem. Nikdo mladší tři góly v jednom zápase v lize ještě nedal. Obrovský český generační talent naplno dokazuje, že již přerostl svou kvalitou naše trávníky a brzy zamíří za velkým angažmá. Nepochybuji, že se prosadí. Sám jsem v mládežnických reprezentacích nastupoval s jediným Hložkovi podobným megatalentem Tomášem Rosickým. Také u něj bylo v osmnácti dávno jasné, že naši ligu přesahuj. Však to Tomáš poté svojí krásnou kariérou dokázal.

Jiný rekord o víkendu pokořila Slavia, když překonala výkon Sparty z válečných let v počtu zápasů bez prohry v české a dříve československé nejvyšší soutěži. Zatím je na čísle 41 a nadále jej může vylepšovat. Je to neskutečný počin, který zaslouží obrovské uznání.

Hůře jsou na tom v Brně. V klíčovém utkání o záchranu v soutěži proti Teplicím Zbrojovka jen dokázala, že si ligovou příslušnost nejspíš nezaslouží. Nedokázala využít více než poločas trvající přesilovku po vyloučení Gabriela a sama ještě málem odešla poražena po obrovské šanci Vukadinoviče. Remíza dává tradičnímu moravskému účastníkovi ligy pramalou naději na záchranu.

Svou naději na poháry naopak oživila Plzeň, která má po výhře nad Slováckem postup do Evropy ve svých rukou. Čeká ji ale nesmírně těžký los v závěru soutěže.

Další kolaps předvedl Zlín doma proti Pardubicím a povážlivě se začíná kymácet židle pod oblíbeným trenérem Páníkem. Bude zajímavé sledovat, jak ke krizi Ševců přistoupí vedení klubu.