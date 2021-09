Výkon soudce Klímy, který dostal na starosti páteční zápas Sigmy proti Baníku, bych označil jako katastrofální. Nevinil bych jej ani tak z předpojatosti, spíš zobrovského neumětelství. solidní dění na zeleném pažitu a na tribunách naprosto znehodnotil.

Sigma měla hrát po zákroku Sora proti deseti, což posvětila i komise rozhodčích. Poté byl vyloučen domácí hráč Zifčák za hru vysokou nohou. Tady komise alibisticky asi nechtěla tít do mrtvého Klímy a posvětila tuto kartu jako akceptovatelnou.

Za mě však absolutně špatně. Nabídnu pohled bývalého hráče. Zifčák šel nohou do míče, zároveň šel směrem od protihráče ve výšce, kde neměla jeho hlava co dělat. Za mě to nebylo ani na žlutou, natož na vyloučení. Svozil předskakoval Zifčáka a nešikovně si naběhl do nebezpečí sám.

Tvrdím, že tohle není surová hra a nemůže následovat červená karta. Vyloučením i předchozím nevyloučením hráče Baníku bohužel k zásadnímu ovlivnění utkání.

V utkání jsem viděl ještě jeden sporný moment, i když situace nebyla tolik diskutovaná. Šlo o případné hraní rukou olomouckého Gonzalese. Zdálo se mi, že šlo o ruku a tudíž penaltu. Nicméně je velmi těžké z dostupných záběrů hraní rukou prokázat. Stejně rozhodl i VAR, bohužel ani ten nepomohl Zifčákovi uniknout za mě nespravedlivému trestu.

Systém VAR určitě je pro fotbal prospěšný a funguje. Nesměli by tam ale sedět naši rozhodčí. V posledních letech často kritizujeme hráče národního týmu za průměrné výkony. Výkony našich sudích však nejsou ani na úrovni evropského průměru. Bohužel se mi zdá, že dřív to rozhodčí uměli a řezali vás za jablka a hrušky co týden. Dnes to neumí a řežou vás i zadarmo a s pomocí nejmodernější techniky.

Hlavně že je učíme dělat velikášská gesta před hráči, počítat na prstech ruky kdo kolik udělal faulů a další rádoby autoritativní posunky namísto soustředění na míč a hru samotnou. Chci věřit, že příští generace rozhodčích bude na jiné úrovni, než ta dnešní.