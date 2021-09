Zároveň je ale taky potřeba přiznat si, že ať už byl na hřišti Kaša, nebo by hrál někdo jiný, asi by nezabránil obrovské síle Rudých ďáblů a zasloužené porážce. Belgie je velké mužstvo a za rok v Kataru jistě bude útočit na světový triumf. Pro nás byl jen účast na samotném mundialu byla obrovským úspěchem.

Lukaku je momentálně nejlepší útočník světa. Absolutní tank a mašina, která nemá limity. Bránit jej je nadlidský úkol. A my jsme na něj vyslali debutanta a odsoudili ho k tvrdé kritice. Přitom se dalo s jeho potenciálem pracovat. Pokud se vrátí Kúdela, jen těžko Kaša dostane další v reprezentaci další šanci. V očích veřejnosti nejen té laické zůstane zapsán jako ten, který vyhořel v Belgii. Pro něj samotného může tento první start za národní tým být obrovským krokem zpět po psychické stránce a stránce sebevědomí.

Filip Kaša, první represtart, a rovno na Lukakua? To ho tedy vážně lituji. Pokud existoval tento plán a trenérský štáb si za ním stojí, proč nehrál Kaša v duelu s Běloruskem? Tam oproti podprůměrnému soupeři mohl ukázat, zda je na Belgii připraven nejen fyzicky, ale hlavně psychicky. Takto jej trenéři poslali na popravu.

Náš národní tým sehrál o víkendu kvalifikační utkání na hřišti nejlepšího týmu světa dle žebříčku FIFA Belgie. Očekávaná konfrontace se současnou elitou nedopadla pro náš tým vůbec dobře (prohra 0:3). Na druhou stranu je to bylo spíš torzo týmu, neboť z různých důvodů chyběla velká část pravidelně nominovaných.

