O snajprovi sešívaných se vědělo, že umí dávat branky, ale o našem krajním obránci věděl před startem letošního ročníku málokdo. Jedná se sice o první vlaštovku po návratu do olomouckého dresu, ale kolmice na Hálu u třetí branky byla doslova geniálním počinem. S úžasem tleskám takovéto asistenci.

O to víc ji musím ocenit, když si uvědomím, že vedení Sigmy prý sotva před měsícem domluvilo hostování Chvátala jako neperspektivního v druholigovém Prostějově. On se ale měl postavit na zadní, oznámit že smlouvu má podepsanou v Sigmě a odejít odmítl. Zabojoval o místo a dočkal se odměny . Zdravé sebevědomí je vlastnost, kterou velmi cením, takže jen tak dál.

To další talenti a hráči na hraně reprezentace do 21 let, což bývá v dnešní době nejcennější artikl klubů, prožívají v Sigmě jiný příběh.

Mojmír Chytil, po covidu jistě z formy, má odejít na hostování do Pardubic. Ano, nebyl v optimálním rozpoložení a formě. Jak by taky mohl být, když jsme namísto důvěry v něj a práci s ním, raději podepsali Nešpora, k němu pak Vaněčka a také koupili za 10 milionů Růska. Bezesporu kvalitního hráče s perspektivou, ovšem s kupní cenou, která se rovná ekonomické sebevraždě. Takže Chytil out. A za mě je to škoda.

Dalším případem je Ondřej Zmrzlý. Levonohý obránce, nejpoptávanější post v dnešní Fortuna lize, hráč jehož hodnota může vyletět do závratných výšin. Naposledy seděl „lavku“ a místo něj hrál neperspektivní Michal Vepřek (nic proti němu, zaslouží si za kariéru v dresu Sigmy nesmírnou úctu), aniž by měl lepší výkonnost. Sebevražda každého manažera a mi ji pácháme dnes a každý víkend další, kdy opomíjíme Zmrzlého.

Nicméně nutno říct, že výhra s Pardubicemi byla nesmírně důležitá. Tři body zajistí klid na práci v příštích týdnech. Za to, že zápas zvládli, si kluci zaslouží pochvalu, ač výkon měl své rezervy.

Z dalších výsledků nutno zmínit drtivé vítězství Sparty v Liberci 5:0, Baníku nad Zlínem 5:1 a Boleslavi nad Jabloncem.