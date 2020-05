Zároveň plánují oba celky přípravné zápasy. A ať už to v úterý v Praze dopadne jakkoliv, první duel po vynucené přestávce odehrají ve středu právě proti sobě.

V očekávání ohledně dohrání sezony je celý český fotbal. Aktuálně se zdá, že hlasováním by pokračování sezony po 25. květnu s koncem v polovině července, projít mělo. Otázek však zůstává spousta. Především těch zdravotních. Ať už ohledně testování či případného řešení pozitivního nálezu karanténou.

S tím prvním je prý připraven pomoct titulární sponzor – sázková kancelář Fortuna.

„Finanční spoluúčast na testování hráčů je určitě možností, kterou dáváme na stůl,“ řekl pro ČTK mluvčí Fortuny Petr Šrain. Podle vyjádření epidemiologa Rastislava Maďara pro server Seznam Zprávy by hráči první a druhé ligy stejně jako členové realizačních týmů měli projít před startem soutěží minimálně dvěma testy na koronavirus. Třetí by přišel po dohrání základní části před nadstavbou.

O případné podobě karantény má LFA jednat ještě v úterý ráno s ministerstvem zdravotnictví. Žádat bude „německý model“, podle nějž by celý tým zamířil do izolace nikoliv v případě jednoho nakaženého hráče, ale až při třech.

LEGENDY: HRÁT BY SE MĚLO

První lize zbývá dohrát 11 zápasů, druhé lize třináct.

„Přál bych si, aby se hrálo. Nejlépe i s diváky, což asi nepůjde,“ říká legendární olomoucký trenér Milan Máčala. Podle vládních nařízení se na první duely po 25. květnu podívají maximálně sponzoři klubu. Zápasy se budou muset zprvu vejít nejspíš do limitu 500 osob. Jak to bude dál, je ve hvězdách.

„Vzhledem k tomu, kolik chodí diváků, tak by mohl mít každý pro sebe jednu řadu. Dalo by se to vyřešit limitovaným počtem vstupenek. Určitě by to šlo propočítat,“ přemítal Máčala.

„Já sem pro to, aby se liga dohrála i v těchhle podmínkách – je to bez diváků, což je špatné, ale chci, aby byl vítěz i borci na poháry…“ uvedl pro web České televize další olomoucký velikán Petr Uličný.

„Otázka testů je ožehavá, především asi po finanční stránce. K nějakému kompromisu bude muset dojít. V žádném případě ale ten kompromis nesmí ohrozit zdraví hráčů, to je jasné,“ dodal Máčala.

PŘED LIGOU JEŠTĚ PŘÍPRAVA

Olomoucká Sigma už delší dobu ústy sportovního ředitele Ladislava Mináře deklarovala, že zvedne ruku pro dohrání soutěže. Ten mimochodem kandiduje na člena výboru LFA.

Prostějovští i s ohledem na nedostatek informací ze strany ligové asociace vyčkával.

„Všem nám fotbal hrozně chybí a přáli bychom si, aby se už mohlo normálně hrát, ale uvidíme,“ uvedl předseda František Jura na konci minulého týdne.

Bez ohledu na výsledek úterního hlasování plánuje jak olomoucká Sigma, tak i Prostějov před restartem přípravné zápasy.

První by se měl hrát už ve středu na půdě druholigového mužstva. Bez fanoušků, stále ještě v limitu do 100 osob včetně hráčů, funkcionářů či pořadatelů. V sobotu pak Olomoučané budou hrát s Brnem dokonce dvojzápas, Prostějov vyrazí na Slovácko.