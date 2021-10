V zápase se na Bohemians dostal od trenéra Václava Jílka zhruba 20 minut. „Moc jsem s tím nepočítal, už vůbec ne, že dostanu takovou porci minut. Asi by bylo příjemnější jít tam spíš za stavu 3:0 pro nás, ale stejně jsem si to užil,“ řekl dvaadvacetiletý Spáčil, kterému radost z prvního startu v nejvyšší soutěži nepokazila ani porážka 0:2.

„Je to splněný sen. Kvůli tomu, abychom se dostali do ligy, jsme všichni celou dobu makali. Teď uvidíme, co přijde dál. Věřím, že je to jen začátek,“ dodal Spáčil.

Člen ročníku 1999, který v mládeži vynikal, se pohybuje zhruba na hraně prvoligového kádru. „V áčku byly problémy s marodkou, tak si mě trenér Jílek vytáhl. Uvidíme, jestli mě bude potřebovat i dál,“ prohlásil Spáčil.

Poslední sezonu strávil v druholigovém Prostějově na hostování a nastupoval spíše střídavě. V jeho výkonnostním růstu se ale národní liga jevila jako logický mezikrok. Že v létě zůstal v béčku Sigmy, mohlo překvapit.

„O hostování jsem zase uvažoval. Ale nakonec jsem zvolil setrvání v Sigmě. Jednak proto, že si myslím, že potřebuju především hrát, což na hostování nikdy není jisté. V Olomouci studuji na vysoké škole a čeká mě poslední rok,“ prozradil na sebe student Fakulty tělesné kultury, kde se věnuje oboru Ochrana obyvatelstva.

„Zjednodušeně řečeno jde o služby z integrovaného záchranného systému jako policie, hasiči, záchranáři, vojáci a podobně. Tam bych případně asi směřoval, kdyby nevyšel fotbal. Chci myslet na zadní kolečka,“ má jasno.

„Fotbal je pro mě ale pořád priorita,“ ujišťuje okamžitě.

Koneckonců aby ne. Kromě ligové premiéry pomáhá béčku Sigmy v MSFL, kde se Hanáci chtějí rvát o postup. „Máme silný tým. Většinu soupeřů přehráváme. Chceme se o to poprat,“ říká odhodlaně.

„Druhá liga by pro béčko Sigmy byla super. Pro nás mladší hráče by to znamenalo, že nemusíme chodit na hostování a zároveň se můžeme kdykoliv posunout do ligového áčka, když bude potřeba. Tak jako se to povedlo teď mě,“ dodal Spáčil.