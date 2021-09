Smutná zpráva zasáhla nejen fotbalové Vítkovice. Ve věku 82 let zemřel ve středu 8. září úspěšný trenér Jiří Dunaj. Sedm sezon koučoval Vítkovice, dva soutěžní ročníky působil v Sigmě Olomouc. Ostravský klub dovedl v roce 1981 do ligy, v prvním roce na Hané v sezoně 1987/1988 obsadil se Sigmou krásné páté místo.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.