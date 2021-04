„Je to neuvěřitelné, člověk už opravdu hledá těžko slušná slova. Není se co divit, že pak lidé nemají v rozhodnutí vlády důvěru a že její nařízení porušují,“ zlobil se trenér divizních fotbalistů HFK Olomouc Jiří Derco.

S týmem měl v plánu zahájit přípravu na hřišti hned v pondělí. Do akce se hrnuli všichni.

„Museli jsme naplánovat poradu, abychom se všichni vytočili na hřištích, s tím, že prioritu budou mít děti, o jejichž pohyb a návrat na hřiště jde asi všem nejvíc,“ prozradil Derco.

„Samozřejmě bychom to zvládli. Celou dobu jsme poctivě sledovali jednání, která se pak zadrhla při výměně ministra. V pátek jsme si ještě mysleli, že to klaplo, nakonec to dopadlo jinak,“ litoval.

„My teď samozřejmě všechno zase rušíme a budeme nařízení dodržovat. Jsme poměrně velký klub a nebudeme si dělat problémy, ale musí se to vyřešit.

V následujících týdnech očekává od sportovních svazů i Národní sportovní agentury velký tlak na příslušné státní instituce.

„Je to na nich. Takhle to přece dělat nejde. Navíc je opravdu nejvyšší čas. Všechny už je po tak dlouhé době těžké motivovat k nějakému individuálnímu tréninku,“ prohlásil Derco.

Dohrávka? Všichni nemají stejné podmínky

Podobně vidí situaci i v dalším divizním olomouckém klubu na Nových Sadech.

„S hráči jsme byli ve spojení. Měli jsme intervalové tréninky, ale není to ono. Vytrvalost natrénujete, ale síla, výbušnost a fotbalové souboje, to je něco jiného,“ podotýká trenér mužského týmu Rostislav Sobek.

Také na Nových Sadech působí řada mládežnických družstev, takže v době, kdy to vypadalo, že skutečně k restartu dojde, museli pečlivě naplánovat využití hřišť, aby byly dodrženy všechny podmínky.

„Mládežnická základna je v klubu široká, takže je jasné, že zájem bude velký,“ řekl Sobek.

Oba trenéři se ale lehce liší v názoru na tom, zda by se narychlo měly dohrávat soutěže.

„My se budeme určitě chystat tak, jako by se mistráky měly hrát, ale chápu, že některé kluby do toho jít nechtějí,“ řekl holický Derco.

„Vždycky asi bude někdo, kdo na dohrávce vydělá, nebo na ni naopak doplatí. Tři, nebo dokonce dva týdny na přípravu navíc z mého nejsou dostatečné. Zejména, když se ví o klubech, které nařízení nedodržovaly a normálně trénovaly. Všichni nemají stejné podmínky. To vidím jako problém,“ řekl novosadský Sobek.

Jako o krajním termínu, kdy soutěže musejí odstartovat, aby se stihla dohrát alespoň polovina ročníku, která je nutná k uzavření postupů a sestupů, se hovoří o 3. květnu.

Dočkají se fotbaloví amatéři? Nebo pauza, která s krátkou výjimkou v listopadu trvá už od poloviny října, budou muset na sportování ještě nějaký čas jen vzpomínat?