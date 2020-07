„Už dlouho dopředu jsme měli naplněnou kapacitu a v posledních týdnech jsme ji ještě navyšovali,“ pochvaloval si jeden z organizátorů akademie a hráč třetiligového Uničova Ladislav Koutek.

Účastníci ve věku od osmi do šestnácti let byli rozděleni do čtyř skupin podle věku a výkonnosti. Nejednalo se však pouze o chlapce. „Měli jsme tady i čtrnáct dívek, které působí v různých věkových kategoriích Sigmy Olomouc,“ prozradil Koutek.

Právě z Olomouce a okolí byl největší počet dětí, ale početná část výpravy dorazila z jižní Moravy. „Stálicí jsou i kluci z Jablonce,“ překvapil uničovský obránce.

Severočeši prý bývají vždy ideálně naladění i připraveni nabídnout pomocnou ruku. „Přijel jsem už s jednodenním předstihem, abych pomohl trenérům s přípravami. I přes náročný program svého dorosteneckého týmu FK Jablonec se na kemp vždy moc těším a výborně se nachystám na letní přípravu ve svém klubu,“ byl spokojený šestnáctiletý Tomáš Kubín, který nevynechal ani jeden ročník.

Při deseti tréninkových jednotkách mohli hráči i hráčky čerpat inspiraci do ofenzivy mimo jiné od Ladislava Hrubého a Aleše Krče, kteří patří mezi historicky nejlepší střelce Moravskoslezské fotbalové ligy i Uničova. Druhý jmenovaný střelecké tabulky dokonce vede. „Líbil se mi individuální přístup trenérů,“ pokračoval v hodnocení jablonecký fotbalista.

Na své si přišli i gólmani, kterým se věnovali trenéři brankářů. „Jsem tu podruhé a fotbal hraji tři roky a právě brankářské tréninky mě bavili nejvíc,“ svěřil se osmiletý Samuel Haitl oblékající barvy Velkého Týnce.

Celý týden však nebyl jen o fotbale. V rámci tréninků byla připravená lekce jógy a tabaty nebo také basketbal či ping pong. Organizátoři vzali své svěřence také na rafty, kde jim ale zábavu zkomplikovalo počasí. „Nedoporučili nám sjíždět řeku Moravu, tak jsme byli jen na pískovně na bagrech, kde jsme se učili základy, měli jsme závody a dělali dovednostní soutěže, do kterých se zapojovala celá posádka raftu,“ přiblížil náhradní program Koutek.

Pro cestu z ubytování na hřiště, které po celý týden poskytl Fotbalový klub Mohelnice, používali účastníci koloběžky, na který vyrazili i na výlet do nedaleké vesnice Moravičany. Náročné tréninkové dny pak zakončili kompenzačními cvičeními a masážemi.

„V rámci kempu mám prostor zlepšovat se ve svých dovednostech, ale je pro mě také důležité kamarádské prostředí jak ze strany spoluhráčů, tak trenérů,“ řekl Ondřej David, pro kterého to byla už šestá účast.

Víkendový turnaj

Vrcholem akademie byl sobotní turnaj, který řídil mimo jiné profesionální rozhodčí Lukáš Lakomý. „Byl jsem mile překvapen hráčskou úrovní a kvalitou zápasů. Bylo vidět, že děti fotbal baví,“ hodnotil Lakomý.

A jak hodnotí letošní akademii organizátor a trenér Ladislav Koutek? „Volíme individuální přístup s důrazem na detail při práci s míčem a mnoho opakování pro co nejlepší zafixování dané činnosti. Samozřejmostí je přátelský a partnerský vztah se všemi účastníky. Tím vzniká skvělá atmosféra a odměnou jsou pro nás úsměvy dětí a stále se vracející účastníci z minulých let. Přípravy i průběh byl jako vždy organizačně náročný, ale díky sehranému týmu to bylo jednodušší. Jsme rádi, že jsme mohli tento výjimečný týden plný fotbalu a sportovního vyžití po šesté realizovat.“