Čeká vás už osmá sezona v Hoffenheimu. Jaké jsou vaše osobní cíle?

Proti Mönchengladbachu odehraji dvoustý zápas za Hoffenheim, což je výjimečné číslo. Smlouvu mám ještě na další tři roky, takže doufám, že se počet startů přiměřeně rozroste. Ale nemám místo pod palcem. Musím bojovat o svoji pozici a na každém tréninku ji obhajovat.

A jaké ambice má klub?

Jednoznačně bychom rádi do pohárové Evropy. Minulou sezonu jsme deset kol před koncem bundesligy byli na čtvrté příčce. Jenže z posledních devíti zápasů jsme nevyhráli ani jeden a skončili devátí. Zklamání bylo veliké.

V přípravě jste vyhráli čtyři z pěti zápasů, třikrát udrželi čisté konto. Navíc postup v poháru. Takže jste na ligu skvěle naladěni, co?

Ano. Příprava se nám vydařila. Celkově mám z mužstva dobrý pocit. K týmu přišel nový trenér André Breitenreiter. Praktikujeme znovu systém se třemi obránci, naše hra je hodně ofenzivní, což bylo pro Hoffenheim vždy typické.

Česká stopa v bundeslize



Bayern Mnichov bude usilovat o zisk 11. mistrovského titulu za sebou. Bavorského suveréna zkusí přibrzdit i Leverkusen s českým ofenzivním duem Patrik Schick, Adam Hložek. Bayer si od dvacetileté posily z pražské Sparty hodně slibuje. Dalšími českými hráči v německé lize jsou obránce Pavel Kadeřábek v Hoffenheimu a záložník Vladimír Darida, který se s berlínskou Herthou zachránil až v baráži. Branku nováčka Brém bude hájit Jiří Pavlenka. Další gólman Tomáš Koubek přes minimální herní vytížení zůstal v Augsburgu, který naopak po deseti letech opustil Jan Morávek. Jiný středopolař Alex Král na základě povolení FIFA přerušil smlouvu se Spartakem Moskva a na rok posílil druhého nováčka Schalke.

V předešlých dvou sezonách však Hoffenheim využíval i odlišné systémy rozestavení. Nastupovali jste se čtyřmi obránci, výjimečně dokonce s pěti…

Já měl během těch předešlých dvou let hodně zranění, na hřišti jsem byl střídavě. Každopádně nový trenér chce, abychom jako krajní obránci byli až v pokutovém území soupeře a byli hodně aktivní. Na takovou hru se moc těším. Věřím, že budu mít dobrá čísla, hokejově řečeno skvělé kanadské body.

Padla volba na osmačtyřicetiletého trenéra záměrně s ohledem na styl, který vyznává?

Asi to byl jeden z aspektů. Vedení chtělo, abychom se přiblížili herně sezonám po mém příchodu do Hoffenheimu. V kádru jsou hráči, kteří se pro systém tři pět dva skvěle hodí.

André Breitenreiter přišel z Curychu, s nímž získal švýcarský titul. Nepanovaly v Hoffenheimu obavy, jestli nakonec nezůstane ve Švýcarsku?

Řekl, že odejít po mistrovských oslavách bylo těžké. Vyhrál titul ve Švýcarsku, čekalo jej předkolo Ligy mistrů. Ale bundesliga je velká výzva, což sám přiznal.

Zatímco většina německých klubů s ambicemi na pohárovou Evropu horečně nakupovala, Hoffenheim se držel zpátky. Co bylo důvodem zdrženlivé klubové politiky?

Čekalo se na prodej Rauma do Lipska. Jeho odchod přinesl do klubové kasy třicet milionů eur. Teď si můžeme dovolit i dražší hráče. Na přestupy je ještě měsíc a určitě někdo do klubu přijde.

Přinese nový ročník změnu v zavedených pořádcích, kdy bundeslize deset let vládne Bayern Mnichov?

Všichni si to přejí. Hlavním soupeřem pro klub z Mnichova by měl být Dortmund, který hodně posílil v obraně, kde měli problémy. Jenže jim zase odešel Haaland. Každopádně si myslím, že by mohli Bayern potrápit více než v minulosti. Velkou kvalitu má i Lipsko, které se už dlouho drží na špici. A pak ten zbytek… V Německu může každý překvapit.

Poznamená Bayern Mnichov odchod klubové legendy Roberta Lewandowského do Barcelony?

Myslím, že nijak dramaticky. Jejich kádr je obrovsky silný. Navíc koupili Maného, což bude zejména pro mě ve vzájemných zápasech, pokud budu na hřišti, pořádná fuška. Lewandowského či Haalanda jsem tolik nepotkával, ti vycházeli na středové hráče. Ale Mané bude na mojí straně. Pamatuji si, že při kvalifikaci o Ligu mistrů mě v dresu Liverpoolu pořádně zlobil. Tudíž se těším na další konfrontaci.

S manželkou pomáhají dětem. Založili nadační fond



Pavel Kadeřábek nežije jen fotbalem. S manželkou Terezou založil Nadační fond manželů Kadeřábkových. „Nebyli jsme s ženou k osudům druhých neteční. Dva tři roky jsmese zabývali myšlenkou, jak situaci vyřešit. A rozhodli jsme se založit Nadační fond manželů Kadeřábkových.

V rámci fondu budeme mít možnost sami rozhodovat, komu pomůžeme, a především se pokusíme zapojit také naše kamarády, známé a fanoušky,“ řekl Kadeřábek.Aktuálně podporují spolek, který provozuje hipoterapii a paliativní péči. „Vytvořili jsme s Terezkou tým lidí, kteří budou řešit společně s ní provozní záležitosti fondu. Tyto náklady budeme hradit z našich soukromých prostředků a sto procent financí získaných Nadačním fondem půjde na pomoc a charitu,“ prozradil fotbalista.

Finanční pomoc bude směřovat do Česka. „Aktuálně se zaměřujeme na děti, které mají problém s pohybem. Máme připraveno několik projektů. Jeden bude čistě fotbalový, kde je zapojeno několik českých hráčů z ligy i reprezentantů působících v zahraničí.“