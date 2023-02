Pracovní skupina Regionální komise zřízená k tomuto účelu se sešla v lednu a připravila návrh. Výkonný výbor, na kterém by se měl probíra se sejde 28. února. Návrh by měl být diskutován ve všech soutěžních úrovních FAČR a náležitě komunikován. Jeho účinnost by měla být poté schválena s dostatečným časovým předstihem.

„Budeme se tam o tom bavit více. Reorganizace bude předmětem jednání. Momentálně můžu mluvit spíše za sebe a myslím, že je změna potřeba, protože když se mnohdy podívám na úroveň zápasů nebo týmů, ač se nechci nikoho dotknout, tak některé zápasy krajského přeboru nemají úroveň krajského přeboru, když to srovnám s minulostí. Kvalita šla dolů. To se týká i divizí. “ řekl předseda KFS Olomouc Daniel Vitonský.

Další schůzí, kde by se měl návrh probírat i s kluby, by měla být valná hromada KFS Olomouc, která je na programu 10. března. „Na výkonném výboru povedeme rámcovou diskuzi, pak se o tom budeme bavit na valné hromadě, kde přislíbili účast také předseda FAČRu, generální sekretář a také místopředseda pro Moravu,“ potvrdil Vitonský.

Jak by to tedy mohlo vypadat? Všechny soutěže v Česku by se měly nově jmenovat ligy - od první profesionální až po osmou (nyní III. třída). To znamená, že by už nebyly divize, ale nesly by označení 4. liga, krajský přebor by byl 5. liga a tak dále.

„Je návrh převzít tento slovenský model. Principem je, že by pak každý stupeň řídil maximálně dvě úrovně,“ objasnil Vitonský. To znamená, že 1. a 2. liga by zůstala pod vedením LFA, 3. a 4. ligu by měla na starosti Morava, 5. a 6. ligy krajské fotbalové svazy a 7. a 8. ligy okresní fotbalové svazy.

Je však možné a u některý lig téměř jisté, že by měly mít více skupin. Jako například 6. liga (dnešní I. A třída). „Tam by měly být dvě. Je otázka, zda nebudou někde potřeba tři, to záleží, jaký bude rozpad týmů do nižších soutěží,“ říká předseda.

Někde by zase mohla nastat situace, že vznikne dokonce 9. liga. „Buď by bylo více skupin v 8. lize, ale kdyby bylo v některých okresech neúměrně moc týmů, tak by se musela udělat 9. liga. Také ale záleží na tom, jestli by některé týmy nespadaly pod jiný okres, ve kterém by měly lepší dojezdové vzdálenosti,“ sdělil Vitonský.

Konec I. B tříd a radikální sestupy v divizi

Podle výše zmíněného je zřejmé, že by ze struktury soutěží vypadly I. B třídy. Jelikož krajské svazy by spravovaly pouze dvě ligy. „Ale nebereme to tak, že by zanikly. Držel bych se toho, že půjde jen o přejmenování. I. B třída zůstane pod názvem 7. liga a místo kraje ji bude řídit okres. Pokud budeme dělat reorganizaci, tak se musíme oprostit od toho, že se někdo bude cítit dotčený, že doteď hrál kraj a teď bude hrát okres,“ myslí si Vitonský.

Zajímavé bude sledovat také podobu divizí. Od nové sezony by se tři moravské divize měly rozšířit na 16 účastníků. Následně je však návrh takový, že by měly po reorganizaci zůstat pouze dvě skupiny, což znamená, že sestupovat by měla hned třetina týmů.

„Návrh takový je, ale samozřejmě to ještě může dopadnout jakkoliv. Podle mě byla chyba mít tři divize. Můj názor je ten, že měly zůstat dvě. I když někdo pak argumentuje větší dojezdovou vzdáleností. S tím ale kluby musí počítat. Je to 4. nejvyšší soutěž a měla by mít nějakou úroveň,“ prozradil Vitonský.

„To rozšíření od příští sezony si odhlasovaly kluby a řídící orgán to respektoval. Případný sestupový klíč potom ale bude hodně drastický. Líbila by se mi podoba dvou divizí o šestnácti či osmnácti týmech. Hraje se pro lidi a nemá smysl, aby tak vysoká soutěž měla jen 14 týmů,“ dodal.

V současné době je také předmětem řešení, v kolika účastnících by se jednotlivé soutěže hrály.

„Klidně ať je týmů i v nižších soutěžích šestnáct. Fotbal je zábava a globální podmínky tomu nahrávají, dá se to zvládnout. U nižších soutěží to možná bude narážet na kluby, jestli jsou po covidové době vůbec schopny dát dohromady tak široký kádr, aby zvládly odehrát tuhle porci zápasů. Možná řeknou, že jim bude stačit, když budou v soutěži po čtrnácti. Bude to také záviset na počtu klubů, které budou pokračovat s fotbalem, protože i ta ekonomická situace je teď složitá. Obzvláště se to týká dopravy, kde je nárůst nákladů vysoký,“ je si vědom Vitonský.

A kdy by tedy mělo být jasno? To je zatím otázka, ale pokud by se reorganizace měla týkat už ročníku 2024/25, musí tomu být před začátkem následující sezony 2023/24.

„Začíná to být akutní, protože kluby musí vědět, jak to bude vypadat,“ uzavřel Daniel Vitonský.

