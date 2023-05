Fotbalisté Štěpánova vstoupili do sezony olomoucké III. třídy jako nováček. Nic to ale…

Viktorka neprožívala příjemné období, klub dokonce v roce 2017 spadl do krajského přeboru, kde strávil jednu sezonu. Postoupil, avšak finanční situace byla v létě 2018 ne zrovna růžová. Injekce „solidarity“ tak rozhodně pomohla.

„Museli bychom to tehdy vyřešit jinak. Asi bychom pak hráli v roztrhaných dresech, neměli bychom nové pomůcky, přenosné branky, museli bychom šetřit, kde se dá. Určitě nám to tehdy hodně pomohlo, byla to vzpruha,“ přiznal Holouš.

„Částku jsme dostávali ve čtyřech částkách v průběhu roku, vždy po zhruba 300 tisících,“ prozradil, jak finance z Turecka do Přerova putovaly.

Statisíce pro Kožušany

Fotbalisté FC Sigma Hodolany (v černobílém) proti TJ Sokol Kožušany. David Rozehnal

Dalším příkladem, kdy malý klub z Olomouckého kraje dostal za výchovu hráče zajímavou finanční částku, byly přestupy exreprezentačního stopera Davida Rozehnala. Ten se v rámci různých evropských zemí a lig stěhoval několikrát, například z Brugg do PSG pak do Newcastlu, Lazia Řím nebo Hamburku.

Stačilo to, aby hvězdný bek v 17 letech strávil na hostování ze Sigmy Olomouc 217 dní v Kožušanech, a malý klub z vesničky u Olomouce inkasoval statisíce korun.

