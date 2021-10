Přitom Hanáci vedli už o tři branky, ale vedení nedokázal udržet. Po brankách Malendy a Šuby přidal po změně stran třetí zásah Kaďorek a vypadalo to, že je utkání rozhodnuté.

Ale Baník zbraně nesložil a dostával se do šancí. Nastřelil dvě tyčky a zvonilo i břevno. Ostravskou střeleckou nemohoucnost prolomil až ve 38. minutě Denis Dziuba a o deset minut později snížil na rozdíl jediné branky Jakub Ševčík. Ve 49. minutě pak uviděl červenou kartu olomoucký Šuba a vyloučení potrestal vyrovnáním Filip Chrašč.

„Baník měl ze začátku dvě tři šance, které nedal, zatímco my jsme potom dobře dohráli tři situace a zničehonic jsme vedli 3:0. Takové vedení jsme si měli pohlídat. První obdržený gól byl smolný, mysleli jsme, že balon letí za lajnu, ale borec ho stihl a nahrál pod sebe. Bohužel z další nepohlídané situace jsme dostali kontaktní branku, pak jsme šli do čtyř hráčů a z pětiminutové přesilovky vytěžili domácí vyrovnávací gól,“ litoval olomoucký kapitán Jan Tögel.

Už v tu chvíli se na ostravském trávníku notně jiskřilo. „Na můj vkus to byl zbytečně emočně vyhecovaný zápas, taková vypjatá utkání mě nebaví, protože to nemělo s fotbalem nic společného, pro diváka absolutně nefotbal, jen bojovný duel. Když jsme však vedli 3:0, měli jsme si to pohlídat. Takticky jsme to nezvládli. S Jihlavou jsme podali herně zcela jiný výkon, přitom nám v porovnání s tím duelem chyběl jen jeden hráč. Nebylo to ono,“ uznal Tögel.

Rozuzlení nastalo pět minut před koncem. Sudí Vlastimil Virčík nařídil pokutový kop, který proměnil domácí Martin Galus. Hosté ale s verdiktem nebyli absolutně spokojeni.

„Trochu už mě to sice přešlo, ale jakmile jsem se podíval na video, zase se mi všechno vrátilo. Penalta, kterou kopal Baník, absolutně neměla být, to je prostě jisté. Když jsem šel podepsat zápis, řekl mi sudí, že si je penaltou jistý. Tak jsem mu odpověděl, ať se podívá na video a příště mi řekne,“ zlobil se Tögel.

„Utkání provázelo hodně soubojů, rozhodčí mohl ukázat tři červené karty, jak na straně Baníku, tak na naší straně. Nechci se na ně vymlouvat, ale sudí od začátku zápas fakt hrubě nezvládli,“ dodal kapitán Hanáků.

Na olomoucké straně ovšem pachuť z výsledku přetrvává. „Už na začátku bylo pět zákroků v úvodních deseti minutách, rozhodčí nepískl ani jeden, takže jsme začali být nervózní. Naopak první faul pro Baník hned písknul. Sudí nenastavil žádný metr, nezvládl celé utkání. Na konci došlo i k šarvátkám, zase mohl dávat červené karty na obě strany. Mám z toho smíšený pocit, vedli jsme 3:0 a měli jsme si náskok pohlídat, ale byl to strašně hektický zápas. Nás ovlivnilo až moc negativních věcí, které zápas ovlivnily,“ mrzelo Tögela.

MF Baník Ostrava – Mighty Ducks Olomouc 4:3 (0:2)

Branky a nahrávky: 38. Dziuba (Gaži), 48. Ševčík, 53. Chrašč, 55. Martin Galus (PK) – 9. Malenda (Čapek), 15. Šuba, 33. Kaďorek (Malenda). Rozhodčí: Virčík – Šištík. ŽK: Martin Galus, Jemelka, Murín – Šuba, Vychodil. ČK: 49. Šuba (Olomouc).

Olomouc Mighty Ducks: Marek Kalina (Tomáš Zeman) – David Lošťák, Michal Čapek, Michal Galus, Vojtěch Pazdera, Pavel Kryl, Lukáš Kaďorek, Jan Šuba, Jan Tögel, Tomáš Malenda, Lukáš Vychodil.