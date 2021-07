V té první Edygy všem přítomným povyprávěl svůj příběh, jak se dostal k trenérství a k reprezentování Česka na olympiádě v korejském Pchjongčchangu.

V druhé části, která by se dala nazvat teoretickou, mluvil Egydy o důležitosti všestranné přípravy i v rámci velmi specializovaných sportů, mezi které fotbal patří. Základní tezí, kterou kladl fotbalistkám na srdce bylo, že cvičením a zlepšováním slabin, roste výkonnost i v tom, v čem člověk vyniká, což je něco, co se dá aplikovat i do běžného života. Na příkladech poté dané téma rozvinul a představil několik možností aplikace na fotbal. Mimo jiné mluvil o motivaci a vlivech psychiky, pohybových zlozvycích a dalších věcech, které musí být brány v potaz, pokud se chce sportovec dostat na vrchol, přičemž dobrou rétorikou bavil nejen fotbalistky, ale i hlouček návštěvníků.

Poslední fází byl ukázkový trénink zaměřený na to, co bylo řečeno v teoretické části. Trénink nejen vedl, ale sám se jej účastnil. Na fotbalistkách bylo vidět, že je netradiční forma tréninku, na kterou nejsou zvyklé, baví. V rámci tréninku si vyzkoušeli například cviky na rovnováhu, posílení středu těla nebo cvičení na rychlost reakce a zvýšení motoriky. Na závěr semináře se s fotbalistkami Sigmy rozloučil desetiminutovým crossfitem.

