Přitom to není tak dávno, kdy Náklo válcovalo jednoho soupeře za druhým. Ale pěkně postupně.

„Nákelský oddíl kopané byl založen v roce 1959. Hrály se zde různé soutěže a v roce 2002 se postoupilo dokonce do I. B třídy, která se hrála rok. Mládež byla v klubu pořád, ale v roce 2014 a 2015 nebyli muži přihlášeni do žádné soutěže,“ připomněl historii a první zrušení dospělé kategorie v Nákle bývalý starosta Sokola Zdeněk Olbert.

Nejhezčí fotbal

V sezoně 2016/17 se následně mužský fotbal do Nákla vrátil. Sokol přihlásil nejnižší IV. třídu. „Přišli zpět naši odchovanci, kteří hostovali v župě, divizi a podobně. Dovedli své kamarády a kamarády kamarádů. Měli jsme záměr, aby se vedle nich učili naši mladí, jenže ti měli strach, že nebudou hrát, když tady působili hráči, kteří prošli vyššími soutěžemi. Přestože jsme je ujišťovali, tak někteří šli jinam,“ popisoval znovuzrození tamní kopané.

„Tímto začalo to, co se stalo nyní. Odešli první dva, potom další a další. Věděli jsme tedy, že za této situace není obnovení dospělého fotbalu na pořád, protože kluci, co přišli, už byli starší a věděli jsme, že přijdou zranění a další věci. Chtěli jsme sehnat mladší kluky z okolí, což se ale nepovedlo,“ dodal Olbert.

Přesto v Nákle rozjeli pěknou šňůru. Dva roky po sobě opanovali své soutěže a postupovali až do okresního přeboru, ve kterém skončili hned první rok třetí. „Ambice na postup už jsme neměli,“ přiznal Olbert.

Na tuhle dobu nedá pamětník dopustit. „V tu dobu se hrál v Nákle nejhezčí fotbal, co pamatuji. Lidé chodili na hezký fotbal v hojném počtu, tržby ze vstupného, kiosku a udírny utěšeně rostly. Kluci to hráli s chutí, byli výborná parta a zapadli do nákelské komunity,“ konstatoval bývalý starosta.

Postupně ale odstartovaly problémy. „Hráči, kteří nám to pomohli nastartovat, začali končit. Ať už z důvodu zranění, zaměstnání nebo rodinných důvodů,“ popisoval Olbert. Proto v Nákle přihlásili v poslední odehrané sezoně místo druhé třídy třetí. Už v té době museli sáhnout do svých rezerv. „Zapojovali jsme šikovné dorostence do mužů a mládežnický tým se nám už nepodařil poskládat a rozpadl se.“

A potom přišel covid. „Ten se na tom také silně podepsal. Starší hráči měli už zase o dva roky více. A když jsme před dvěma měsíci počítali hráče, tak jsme došli k počtu osm. Ti jsou sice šikovní, ale nic s nimi neuděláme,“ prozradil.

Prázdný areál

„Zaspalo se, protože se mělo dívat po okolních týmech už na podzim, jestli by se nenašli nějací hráči, kteří by byli ochotni hrát za Náklo. Samozřejmě, když se to začalo řešit až koncem května, tak se to nepovedlo a hráči byli už rozebraní,“ pokračoval.

A tak budou v obci po zeleném pažitu běhat pouze talentovaní mladíci. „Máme benjamínky a žáky, kteří jsou spojení se Sokolem Příkazy. Příští rok vychází ze starších žáků devět kluků, tak budeme chtít založit alespoň dorost,“ nastínil Olbert.

„Celkově ale teď bude smutné starat se o celý areál, zavlažovat, sekat, hnojit hřiště jenom proto, že tady budou hrát jednou za čtrnáct dní žáci. Ani pro mladé kluky to není dobré, protože nemají vidinu posunu do další kategorie,“ dodal.

Náklo se ještě snažilo situaci zachránit. Stejně jako funguje spolupráce v mládeži s nedalekými Příkazy, byla na stole možnost spojit muže Nákla s příkazským béčkem. Navrhovali jsme, aby jejich béčko hrálo domácí zápasy na hřišti v Nákle, ale k dohodě nedošlo. Myslím, že je to krátkozraké rozhodnutí a časem se to negativně projeví v obou oddílech.

Každopádně v Nákle budou usilovat, aby se mužský fotbal vrátil. „Snaha je, ale bude to stále složitější, protože mladí hráči nejsou. Hlavně se to musí začít řešit zavčas, a ne v květnu před sezonou,“ je si vědom Olbert.

Pokud se v budoucnu v Nákle mužský fotbal znovu nastartuje, začne se zase od nejnižší třídy. „Bude to ale lepší, než kdyby se tady nehrálo nic, takhle mě to mrzí,“ uzavřel Zdeněk Olbert.