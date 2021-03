Více než padesát procent. To je cíl, ke kterému se ve zbytku sezony bude upínat Fotbalová asociace České republiky. Jde o počet odehraných zápasů a základní podmínku, za které může být v amatérských soutěžích určeno konečné pořadí. Pravidlo bylo do soutěžního řádu zaneseno už před začátkem ročníku. Loňská zkušenost před koronavirem varovala.

„Uděláme maximum, abychom ročník mohli uzavřít,“ říká Pavel Nezval, předseda řídící komise na Moravě. Ta má v gesci třetí nejvyšší soutěž v Česku Moravskoslezskou fotbalovou ligu a také tři divizní skupiny. Právě na nich se dá krásně ilustrovat, v jak rozdílných situacích některé soutěže jsou.

Každou ze skupin divize hraje 14 účastníků, stejně je to v nižších krajských i většině elitních okresních soutěžích. Této skupině se týmům povedlo odehrát na podzim obvykle devět až deset zápasů (výjimečně osm). Kromě jednotlivých dohrávek tak na jaře ke splnění kvóty potřebují odehrát kompletní tři kola na rovných padesát procent a posléze jedno navíc. V úplně nejlepší pozici je tak okresní soutěž na Přerovsku, které bude stačit ke splnění odehrát jen dvě kola.

Jenže jinde jsou na tom hůř. Šestnáctičlenné tabulky mají krajský přebor a také dvě soutěže v okrese Olomouc. A konečně MSFL, kámen úrazu. Osmnáctičlenná soutěž stihla odehrát na podzim 11 kol (odložen byl jen zápas Sigmy B s Vyškovem). To znamená nutnost odehrát na jaře dalších sedm kol. Soutěž se přitom z rozhodnutí svazu musí uzavřít nejpozději 30. června.

„Vložíme středy, věřím, že to dokážeme,“ řekl Nezval, který je zároveň předsedou třetiligového Uničova.

Rozhodující slovo bude mít stejně vláda. Klíčové bude datum, kdy amatérům povolí trénovat. Přijde-li povolení v dubnu, naděje žije. „Budeme potřebovat nejméně tři týdny přípravy. Jinak by mohlo jít o zdraví,“ hlásí už z více klubů. FAČR prý uvažuje o dvou týdnech.

Na Zlínsku dokonce vznikl otevřený dopis požadující ukončení soutěží hned. Nepřekvapí, že iniciativa vzešla od posledního celku tabulky z Bořetic.

„Nám by to pomohlo, ale chystáme se na start, i když sám jsem spíše skeptik, že se rozvolní včas,“ pousmál se Jan Novotný, předseda Kralic. Shodou okolností posledního celku krajského přeboru.

„Já bych do pravidel nesahal, to by pak bylo neregulérní,“ říká naopak trenér divizního HFK Olomouc Jiří Derco.

KOLIK SE JEŠTĚ MUSÍ DOHRÁT KOL?

MSFL: 7 kol

Divize: 4 kola

KFS Olomouc

krajský přebor: 6 kol

I. A a I. B třídy:4 kola

okres Olomouc:

OP a III. třída: 5 kol

IV. třída 3 kola

okres Prostějov:

OP: 4 kola

III. třídy: 3 kola

okres Přerov:

OP: 4 kola

okresní soutěž: 2 kola

okres Šumperk:

OP a III. třídy: 4 kola

okres Jeseník:

OP – 4 kola

* u většiny soutěží zbývají také jednotlivé dohrávky z podzimu (1-5 zápasů)