Až pátá penaltové série rozhodla o tom, že bod navíc z brněnského hřiště si ve třetím kole Superligy malého fotbalu odvezla Olomouc. V normální hrací době skončil duel mezi Vikingy a Mocnými kačery 1:1, penaltový rozstřel ovládli Hanáci 5:4.

Superliga: Vikings Brno - Olomouc Mighty Ducks | Foto: Markéta Křížová

Přitom hráči obou celků si ve vyrovnaném duelu mysleli na vítězství. „Podle mě všichni viděli, že jsme byli jsme lepší tým. Hlavně první půli jsme asi měli víc vytěžit ze hry. Ve druhé půlce jsem po vyrovnání mohl zvýšit na 2:1. Mrzí mě to, pro nás je to ztráta,“ litoval brněnský ofenzivní hráč Petr Slováček.

Jenže ani celek Mighty Ducks nebyl nadšený z pouhých dvou bodů. „Přestože jsem podle výsledků viděl, že v Brně se moc nevyhrává, nepřipouštěl jsem si, že bychom bychom body nezískali. Jeli jsme pro tři, získali jsme dva, takže je to spíš ztráta. Brno je dobré, má mladé, šikovné, běhavé kluky, spoustu věcí natrénovaných, ale měli jsme na vítězství za tři body. První poločas si vytvořilo Brno víc gólových šancí, ve druhém jsme byli lepší my, ale neproměnili jsme příležitosti,“ prohlásil olomoucký univerzál Jakub Můčka.

Bezgólové skóre prolomil ve čtyřicáté minutě olomoucký kapitán Ondřej Buček, ovšem už za dvě minuty srovnal Petr Slováček. „Škoda vyrovnání, pozdě jsme vystoupili proti střelci gólu, tečovaná rána prošla za záda Mary Kaliny. Kdybychom vedli a přidali druhou branku, zápas mohl být rozhodnutý. Brno zareagovalo rychle, jeho hráči ukázali, že jsou dobří a mají kvalitu,“ podotkl Můčka.

Ten bez problémů proměnil první pokutový kop Hanáků, stejně jako na druhé straně Patrik Lidmila a další tři exekutoři obou týmů. V rozhodující páté sérii selhal ten, kdo Vikingy zachránil v normální hrací době – Slováček. „Gólmana jsem sledoval, furt chodil na stejnou stranu. Šel jsem na jistotu a byla z toho tyčka. Po zápase jsem si to vyčítal, říkal jsem si, že kdyby soupeř přede mnou nedal a měl bych na ramenou rozhodnutí, nepřemýšlel bych a nakvéroval to. Buď by to vyšlo, nebo ne,“ litoval Slováček, který v brněnské nejvyšší soutěži kope penalty pravidelně. Vítěznou penaltu si připsal Michal Galus.

Vikingové mají po třech superligových duelech jen čtyři body a patří jim pátá příčka východní skupiny.

Hráči Olomouce Mighty Ducks získali zatím pět bodů a jsou druzí, dva body ztrácí na vedoucí Pardubice. Můčka patří mezi nové tváře týmu. „Přerušil jsem velký fotbal, protože mám malé děti a s prací je to časově náročné. Malý fotbal mě velmi baví, jsme s týmem Raptors nováček v olomoucké lize a jsme třetí. Daří se nám a do toho mě kontaktoval trenér Tomáš Zeman, zda bych zkusil Superligu. Přemýšlel jsem, jestli to časově zvládnu, ale protože mě malý fotbal baví, řekl jsem, že pokud budu moct, rád Olomouci pomůžu,“ prohlásil Můčka.

L&B reality Vikings Brno – Olomouc Mighty Ducks 1:1 (0:0), penalty 4:5

Branky a nahrávky: 42. Slováček (Lidmila) – 40. Buček. Penalty proměnili: Lidmila, Vintr, Presl, Burac – Můčka, Šuba, Kaďorek, Novotný, Galus. Neproměnil: Slováček. Rozhodčí: Pfeifer – Růžička. ŽK: Presl, Macko – Kaďorek.

L&B reality Vikings Brno: David Záleský (Tom Fiala) – Petr Slováček, Miroslav Kamenský, Tomáš Krejčíř, Marek Vintr, Dominik Moučka, Patrik Lidmila, David Macko (C), Denis Galia, Nicolas Janusis, David Presl, Nikolas Tipoas, Radim Trbušek, Erik Burac.

Olomouc Mighty Ducks: Marek Kalina (Tomáš Zeman) – Vilém Waclawik, Ondřej Buček (C), Michal Galus, Vojtěch Pazdera, Jakub Můčka, Lukáš Kaďorek, Jan Šuba, Adam Novotný, Petr Mirvald, Tomáš Malenda.