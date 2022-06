Byla to jediná konkrétní změna, kterou kouč odhalil, ostatní si nechal pro sebe stejně jako taktiku. „Čeká nás velká šichta, a pokud nebudeme hrát týmově, nemáme šanci. O rozestavení ještě přemýšlíme s realizačním týmem, ale i hráči. Musí s tím být ztotožnění také oni,“ vysvětlil první muž lavičky týmu, který vstup do Ligy národů zvládl nečekaně skvěle a z prvních dvou zápasů urval čtyři body.

Ronaldovi se proti Česku historicky daří, Coufal varuje i před dalšími hvězdami

Po Švýcarech a Španělech však nyní čeká první zápas bez podpory publika a na půdě extrémně silného Portugalska. I s hvězdným Cristianem Ronaldem, jehož si Češi v sestavě přejí, přestože jim tak často v minulosti dal gól a dokonce ne velkých turnajích jakými byla Eura v letech 2008 a 2012. Tehdy jeho čtvrtfinálový gól Čechy poslal z Polska domů.

„Sportovně si asi hráči nemohou přát, aby zůstal na lavičce. Hrát proti takovému frajerovi, za to budou spíš rádi. Je to velký borec, který rozhoduje zápasy, ale ať je raději na hřišti,“ přeje si Šilhavý a kapitán týmu Tomáš Souček upozorňuje, že přes stoupají věk je CR7 pořád špičkou.

Vzpomínky na památné Euro

„Za posledních deset, dvacet let je s Messim nejlepším hráčem světa,“ řekl Souček na adresu hvězdného Ronalda a doplnil, že recept na něj hledá každý a málokomu se to podaří. „Celou anglickou ligu pozvedl a přinesl něco víc. Je to unikát a nejlepší by bylo, kdyby vůbec nevystřelil na branku. K tomu si musíme všichni pomáhat, Portugalci na něj hodně spoléhají,“ doplnil český kapitán.

Když hráli Češi na stadionu Jose Alvalade, což je domovská adresu právě Ronaldova mateřského klubu Sporting Lisabon, byl to v roce 2004 velký mejdan. Tehdy velesilní Češi si dovolili s jistotou postupu do čtvrtfinále nasadit proti Němcům náhradníky, a i tak velkou fotbalovou zem donutili k potupnému: Auf Wiedersehen.

Jaroslav Šilhavý byl tehdy asistentem Karla Brücknera a na zápas si dobře vzpomíná. „Vzpomínky jsou to hezké, tedy naskočili kluci, co tolik nehráli. Ale jsou to jen vzpomínky a nás čeká ve čtvrtek realita, těžký zápas se skvělým soupeřem,“ upozorňuje a věří, že tým naváže na první dvě domácí střetnutí a ostudu neudělá.

Nejsme stroje. Přepracovaní fotbalisté se bouří, hrají příliš mnoho zápasů

Stejně tak Tomáš Souček, podle něhož si mužstvo zatím Ligu národů – i když v neoblíbeném termínu dovolených - užívá. „Chtěli jsme do nejlepší skupiny avšichni se sem těšili. Chceme dokázat, že sem patříme, být tady co nejdéle a porovnat se s nejlepšími mužstvy,“uzavřel.