„Ze začátku jsme se v prvních zápasech hledali, ale teď si to sedlo. Rozumíme si s klukama na hřišti a myslím, že to jde vidět i výsledkově,“ pochvaluje si Dittmer.

Do Přerova zamířil v zimě na hostování z Prostějova. V Uničově totiž nedostával tolik příležitostí, kolik si představoval. Přednost dostával ve středu zálohy zkušenější Jan Ambrozek.

„Loni v létě jsme se v Prostějově domluvili, že půjdu na hostování. Šel jsem do Uničova, kde jsem měl trošku smůlu, že se v přípravě těsně před začátkem sezony vrátil jeden hráč. Asi proto jsem pak seděl a nehrál,“ vysvětluje Adam Dittmer.

„Byl jsem rozhodnutý, že chci jít hrát někam jinak. I s ohledem na to, že teď maturuji, byl pro mě nejlepší volbou Přerov, protože jsem z Olomouce,“ dodal.

Přestože má na kontě už devět druholigových startů z ročníku 2019/2020 a 2020/2021, krok zpátky podle něj divizní angažmá rozhodně není.

„Ve druhé lize je to sice úplně jiné tempo. Když jsem to hrával, tak jsem se ale zatím nikdy nedostal do pohody. Byl to ode mě vždy takový fyzický výkon, než že bych něco vytvářel s balonem. Ale mistrovské zápasy jsou všude těžké. Už teď na sobě cítím, že hraji úplně jinak, než třeba první zápas na jaře,“ pochvaluje si Adam Dittmer.

Fotbalisté Přerova (v bílém) proti Tatranu Všechovice. Adam DittmerZdroj: Deník/Jan Pořízek

Po maturitě do toho šlápnu

Ten má před sebou momentálně i jinou, spíše životní výzvu. Zanedlouho by totiž měl odmaturovat. „Slohovky už mám za sebou, ty jsem zvládl. Stejně tak i didakťáky. Teď mě za necelé dva týdny čeká ústní. Tak uvidíme,“ pousmál se talentovaný středopolař.

A nemá strach, že pod přísným trenérem Rojkou bude těžké skloubit fotbal a školu? Nárok na volno by pochopitelně rozhodně v Přerově měl.

„Zatím jsem kvůli učení nechyběl, ale uvidíme. Teď je přede mnou krizových několik dní. Myslím si ale, že kdybych mu řekl, tak by mi určitě odpustil trénink. Ale zápas? To nevím. To bych ale ani chybět nechtěl,“ zasmál se Dittmer.

Ten má pochopitelně v 19 letech kariéru slibně rozjetou. Vidina profesionální kariéry je u něj stále aktuální. „Určitě. Rok po maturitě bych do toho chtěl hodně šlápnout a dostat se v nejbližších letech nejvýš, co to půjde. Nechci se do pětadvaceti let motat někde ve třetí lize a čekat na profesionální fotbal, který třeba ani nemusí přijít,“ uzavřela opora přerovské Viktorie.

FOTO: Přerov rozebral trápící se Všechovice. Všechno špatně, řekl kouč Tatranu