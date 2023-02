Ještě v minulé sezoně, kterou ovlivnil covid to vypadalo, že je Kovo Dřevo na pokraji sestupu. Ročník byl na dlouhou dobu přerušen a protáhl se na rok a půl, což hrálo budoucímu mistrovi do karet.

„Vypadalo to, že spadneme. Měli jsme málo hráčů - někteří skončili, jiní byli zranění - ale covid nám pomohl a dali jsme to trošku do kupy. Kluci se uzdravili a jiné jsme přivedli. Druhá polovina předchozí sezony se nám už vydařila a bylo vidět, že tým jde nahoru,“ vracel se do minulosti Jakub Krejčí. „Je to paradox. Některým většině týmů covid uškodil, nám pomohl,“ dodal

Titul po letech

Před právě uplynulou sezonou tým doplnili Pavel Kryl a Michal Skopalík a Kovo Dřevo zahájilo strhující jízdu. Za 24 zápasů poznali pouze dvakrát hořkost porážky a jednou remizovali. Zbylých 21 duelů bylo vítězných. Nejvyšší porážku pak uštědřili celku FC Chelsea 17:2!

„Tým si sedl, po půlce sezony jsme byli druzí, ale žádné velké cíle jsme si nedávali. Chtěli jsme uhrát bednu, ale na podzim se to vykrystalizovalo tak, že jsme všechny soupeře okolo porazili a několik kol před koncem si kráčeli pro titul,“ popisoval Krejčí.

Za klíčovou pak označil výhru v 17. kole proti týmu Galatasaray (4:1). „Mezi naše největší soupeře patřila Véska, která byla po jaru o bod před námi. Ale hned v prvním kole na podzim jsme je porazili a oni v dalších kolech poztráceli body. Osobně jsem považoval za jednoho z favoritů Kafki a Galatasaray, který má zkušený tým a vždy hraje nahoře. S nimi jsme hráli zlomový zápas,“ hodnotil kapitán Kovo Dřevo.

Měl pravdu - Véska skončila druhá, Galatasaray třetí a Kafki čtvrté. Co tedy bylo tím hlavním klíčem k úspěchu Kovo Dřeva? „Může to znít jako klišé, ale byl to celý tým, protože jsme se scházeli v hojném počtu. Navíc máme asi šest vyrovnaných hráčů, takže nebylo poznat, když jsme prostřídali. Soupeři navíc nevěděli koho bránit, nemohli se zaměřit jen na jednoho nebo dva hráče. Hrozit od nás mohl každý,“ říkal Krejčí.

Celkem hned čtyři hráči se dostali přes dvacet gólů za sezonu. Nejlepším střelcem byl právě Jakub Krejčí, který se trefil 39 krát. O sedm branek méně zaznamenal Pavel Kryl. Celý tým pak nasázel 186 branek.

Statistiky týmu Kovo Dřevo v sezoně 2022Zdroj: Se souhlasem Jakub Krejčího

„Také se nám až na závěr sezony vyhýbala zranění. Navíc jsme měli vítěznou šňůru, od pátého kola jsme vyhráli patnáct duelů a vytvořili si dostatečný náskok,“ glosoval ještě Krejčí.

Dvojnásobné oslavy

Titul získalo Kovo Dřevo potřetí v historii a zajistilo si jej už tři kola před koncem, kdy mohly propuknout oslavy. „Ty byly bezprostřední. Jednalo se ale jen o takové posezení po zápase,“ řekl Krejčí.

Velká sláva týmu, který hraje své domácí zápasy na umělé trávě v Hněvotíně, propukly až po posledním duelu sezony. „To přišly ty hlavní oslavy. Měli jsme je domluvené i s ohledem na oslavu 50 let klubu. Byla pozvána také většina bývalých významných hráčů, kteří v klubu působili a sešlo se nás asi čtyřicet. Bylo to příjemné a také velké,“ prozradil Krejčí.

„Jsme rádi, že se nám to povedlo dotáhnout do konce, obzvláště v sezoně, kdy tým Kovo Dřevo slavil těch padesát let,“ pokračoval.

Cíle? Zase bedna

Nyní už Kovo Dřevo střádá plány na nadcházející sezonu, která se stejně jako ta uplynulá bude hrát systémem jaro-podzim (tedy oproti fotbalovým soutěžím v jednom kalendářním roce). Kovo Dřevo se v ní bude muset obejít bez dvou důležitých borců - Pavla Kryla a Petra Lánera.

„Pavel Kryl k nám před sezonou přišel z Chelsea, vyhrál titul a teď se tam vrací. Petr Láner musel skončit s fotbalem. Oba byli registrovaní také ve velkém fotbale. Už ale máme rozjednané náhrady. Ještě to není dojednané, máme čas, jelikož sezona začíná až na přelomu března a dubna. Věřím však, že příliš neoslabíme,“ doufá Krejčí.

Jako úřadující mistr pak nemůže mít tým malé cíle. „Rádi bychom zase skončili na bedně, i když se špička v posledních letech vyrovnává a na medaile může myslet pět, šest týmů,“ uzavřel kapitán Jakub Krejčí.

Pohled do historie přidal Milan Krejčí: „Tým byl založen v roce 1972, v loňském roce tedy oslavil 50 let své existence. Patří k zakládajícím týmům soutěže (současně i nejdéle hrajícím). Začínal pod názvem Kovoopravny, od sezóny 1975/1976 až do dnešních dnů pak jako Kovo Dřevo. Během padesáti let se v týmu objevilo přibližně 60 hráčů. Za tu dobu v soutěži mužstvo odehrálo 1 296 zápasů - 835 v 1. lize, 435 ve 2. lize a 26 ve 3. lize. Titul mužstvo získalo třikrát - v sezónách 1991/1992 (jako nováček soutěže) a 2000/2001 a v roce 2022 (soutěž byla poprvé hrána systémem jaro - podzim). V 1. lize odehrálo 32 sezón a v historické tabulce je na 3. místě.“