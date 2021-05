Úplně poslední duel za Olomouc to možná ještě nebyl. Navzdory předchozí domluvě může ještě přece jen jet s hanáckou výpravou k zápasu posledního kola do Liberce.

„Trápí nás velká marodka. Pokud bude chtít trenér vyzkoušet mladé hráče, tak pojedou oni. Pokud by mu tam někdo chyběl, tak mu neřeknu ne,“ uvedl Houska.

Davide, dnes to nebyla zrovna povedená derniéra.

Takhle jsem si to určitě nepředstavoval. Začali jsme dobře patnáct minut, ale z první šance jsme zase dostali gól. Letos je to pořád dokola. Pak dvě standardky, to se potom hraje těžko.

Vypadalo to, že přístup některých kluků nebyl úplně optimální.

Nechci na nikoho házet špínu. Mrzí mě, že dostáváme hrozně laciné góly. To platí pro celou sezonu a dnes se to všechno nakupilo do jednoho zápasu. První brejk v zápase, pak dvě standardky. To se pak hraje hrozně těžko. Když je rozehraný roh a mají tam jít od nás dva hráči a jde jen jeden.

Co se vám honilo hlavou, když jste šel ze hřiště a diváci povstali a tleskali?

Mrzel mě v první řadě výsledek. Poslední zápas a je to 0:3. To byl ten první pocit. Pak, po pár vteřinách, už jsem si to i trochu užil. Měl jsem tu rodiče, tetu se strejdou i kamarády. Manželka se synem nemohli přijít a koukali. Od lidí bylo hezké gesto, že mi na závěr takhle zatleskali, chtěl bych jim za to poděkovat.

Prohodil jste před zápasem pár slov s Markem Matějovským. Bavili jste se ještě o jeho zákroku z prvního zápasu v sezoně?

Říkal mi, že je rád, že jsme v pořádku. Je to fajn člověk a popřál mi hodně štěstí do další štace.

Už víte, kde budete v příští sezoně hrát?

Pořád čekám. Kdybych to věděl, klidně to řeknu. Ale zatím to opravdu nevím.

Můžete si z nabídek vybírat?

Nějaké možnosti se objevily už v zimě. To jsem si vyhodnotil, že nebylo to pravé ořechové. Uvidíme, co se ještě naskytne. Všechno teď teprve začíná.

Preferujete cizinu, nebo je možné, že budete hrát za jiný tým v české lize.

Nechtěl bych to tak specifikovat. Uvidím, co se mi sejde za nabídky. Radši nebudu nic vylučovat a říkat, že se to určitě nestane.

Olomouc? Super roky, nejen ve fotbale

Když se ohlédnete za působením v Olomouci, které i s dorostem trvalo 13 let. Jaká ta léta byla?

Byly to super roky. Nejen ve fotbale, ale i v osobním životě, rodina, kamarádi. Jsem rád, že jsem se tenkrát vydal sem. Byly úspěchy i neúspěchy, tak to v životě už bývá.

Jaký konkrétní zápas vám uvízl v paměti?

Asi evropské poháry, nejspíš by tak odpověděl každý, kdo to zažil. Vyprodaný zápas se Sevillou, kdy nám děkovali fanoušci i po prohraném zápase. To byla husí kůže. Sigmě přeju, aby takových zápasů zažila co nejvíc.

Jak byste zhodnotil svou poslední sezonu?

Cítím to tak, že se dalo vytěžit mnohem víc. Opakovalo se nám hrozně moc věcí, se kterými nemůžete být úspěšní. Když se podívám, tak počet bodů, které jsme poztráceli v závěrech zápasů, byl šílený. Kdybychom ty body měli, drželi bychom se na horních příčkách, hrálo by se nám daleko lépe. Takhle je to zkrátka taková průměrná sezona.