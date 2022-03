Daněk opět v reprezentaci, dalších sedm Sigmáků v mladších kategoriích

Devatenáctiletý fotbalista Sigmy Kryštof Daněk se znovu objevil v nominaci reprezentace do 21 let. Hned sedm další hráčů Sigmy Olomouc se představí na kempu výběrů do 17 a 19 let.

Kryštof Daněk | Foto: Deník/Jan Pořízek

Kanonýr Deníku Kanonýr Deníku: Cristiano Ronaldo mi mentálně pomáhá, říká talent Mokrovics /VIDEO/ Před začátkem druhé poloviny letošní fotbalové sezony oslovil Deník střelce napříč… Přečíst článek > Lvíčata se střetnou na konci března s Albánií (25. března, 19.00) a Andorrou (29. března, 18.00) a obě utkání odehrají na venkovních hřištích. Bude u toho také Kryštof Daněk, který patří ke stabilním členům výběru trenéra Jana Suchopárka. V probíhající kvalifikaci na mistrovství Evropy odehrál tři zápasy a právě proti Albánii (4:0) se zapsal mezi střelce. Mezi náhradníky je pak brankář Jakub Trefil. Kvarteto Hanáků se potom představí v národním týmu do devatenácti let. Kouč David Holoubek ukázal pro elitní fázi kvalifikace mistrovství Evropy ve Francii na brankáře Tadeáše Stoppena, záložníky Filipa Uriču s Jáchymem Šípem a také univerzála Matěje Hadaše. Střípky D. Kobylíka: Sigma zachráněna. Jak málo mi stačí ke spokojenosti?! Ti se můžou na hřišti objevit při duelech s Bosnou a Hercegovinou (23. března, 18.00) Francií (26. března, 15.00) a Švédskem (29. března, 15.00). Na finálový turnaj, který hostí Slovensko od 18. června do 1. července postoupí pouze vítěz skupiny. Jan Tobias Stryk, Marek Táborský a Adam Uriča pak budou olomoucký klub zastupovat v reprezentační sedmnáctce. Ve Skotsku je čeká elitní fáze mistrovství Evropy a soupeři v podobě Skotska (23. března, 13.0), Gruzie (26. března, 19.00) a Německa (29. března, 18.30). Na závěrečný turnaj do Izraele se podívá osm vítězů kvalifikačních skupin a sedm nejlepších týmů ze druhých míst.