Daněk a Zlatohlávek si zahrají za jednadvacítku, Kušej mezi náhradníky

Záložník olomoucké Sigmy Kryštof Daněk byl nominován do reprezentačního týmu do 21 let. Spolu s ním je ve výběru trenéra Jana Suchopárka také útočník Tomáš Zlatohlávek, jenž momentálně hostuje ve Vlašimi.

Sparta Praha - Sigma Olomouc 3:2 (1:1) Kryštof Daněk | Foto: Deník/Jan Pořízek

Mezi náhradníky pak figuruje jméno prostějovského Vasila Kušeje. Jednadvacítka má sraz 29. srpna v Benicích u Prahy. Ve čtvrtek 2. září čeká Lvíčata úvodní zápas kvalifikace mistrovství Evropy 2023 proti Slovinsku. V pondělí 6. září pak na stejném místě český výběr bude hrát se Slovinskem. Ve skupině má český tým ještě Anglii, Kosovo a Andorru. Závěrečný turnaj ME se bude hrát v Gruzii a Rumunsku. Přímo postupují vítězové skupin a nejlepší tým ze druhých míst. Zbývajících osm celků na druhých místech čeká baráž. Na mistrovství Evropy se také bude v roce 2023 hrát o účast na olympijských hrách v Paříži. "Věřím, že splníme úkol, který stojí před námi. To znamená uspět v kvalifikaci. První dva těžké zápasy hodně napoví. Favorité jsou samozřejmě Angličané, ale postupový klíč se týká i týmů z druhých míst, takže třeba zápas se Slovinskem bude hodně důležitý," řekl trenér Jan Suchopárek pro svazový web.