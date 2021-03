„Neumím si úplně představit, jaká by byla motivace pro další roky,“ přiznal předseda šternberského klubu Radek Pallós.

V loňském ročníku Šternberk jasně vládl. Po porážce v úvodním kole táhl sérii patnácti výher a na čele měl náskok devíti bodů. Jenže k ničemu. Vytoužený postup nepřišel. Letos je situace obdobná. Po deseti kolech vede o šest bodů, přičemž zaváhal jen dvakrát.

„Byla by to další ztracená sezona, ve které jsou kluci produktivní a v nejlepším věku. Pomalu se s tím ale někteří kluci smiřují,“ ví trenér Ivo Lošťák.

„Pro mě je to déjà vu z minulého roku. O to horší, že se situace opakuje. Všechno ovlivňuje naši motivaci. Loni to ještě nebylo tak markantní, ale teď podruhé už to zanechává negativní dopady, protože nevíme, jestli má smysl trénovat,“ přidal se kapitán vedoucího celku přeboru Martin Kuba.

DOHRAJE SE?

Přitom ke šťastnému konci by stačilo jediné – dohrát podzimní zápasy a přidat jeden navíc. Momentálně jich chybí šest, ale jestli se to povede, nikdo nedokáže říct. Ani ve Šternberku nejsou jednotní.

„Moc toho nezbývá a myslím, že by se to mohlo zvládnout,“ říká Pallós. Naopak Lošťák už tak optimistický není: „Podle toho, co se děje a jaká jsou opatření, tak si spíš myslím, že se ani polovina sezony nedohraje.“

Naopak Martin Kuba zůstává pozitivní a dělá vše pro to, aby byl při případném restartu v ideální formě.

„Snažím se neustále trénovat. Po fyzické stránce jsem připravený. Nevím, jak bych na tom byl s míčem, protože jsem ho měsíce neviděl. Ale kdyby mi někdo řekl, že za týden můžeme hrát, tak bych do toho šel. Zároveň to ale takhle nemusí mít každý a hrozila by zranění, takže ideální by byla tak třítýdenní příprava,“ prozradil.

V tom se s ním shodne i jeho kouč. Lošťákovi svěřenci mají každou středu naordinovanou online posilování.

„Měli jsme to živě, takže jsme se mohli i bavit. Probírali jsme aktuální situaci a padaly tam názory, že sezona už nedopadne. Teď už to máme pouze formou videa,“ popsal průběh Kuba. Zároveň pak musí společně se spoluhráči posílat běžecké výkony pomocí mobilní aplikace.

„Když se mi nějaký výkon nezdál, tak jsem klukům napsal, že to běhám za ten čas já. Také se udržuju, tak si mohli udělat obrázek, jak na tom jsem. Byla by ostuda, kdybych byl rychlejší než některý z nich. Samozřejmě ale mají daleko lepší časy,“ odlehčil situaci padesátiletý trenér, který sám ještě aktivně kope ve Velké Bystřici.

STRACH

Zároveň ale mají ve Šternberku v hlavách i další vývoj. „Víme, že tady s námi covid ještě nějakou dobu bude. To znamená, že příští sezonu by se situace opakovala? Potom si můžeme rovnou říct, že nikdo nesestupuje a nepostupuje až do odvolání. Ale potom ty zápasy podle toho budou vypadat, jaká by byla motivace?“ nadhodil Pallós.

„To nás děsí nejvíc. Ať už to teď dopadne jakkoliv, ať to je klidně teď déle zastavené, ale potom už to znovu nemůžou zavřít. To by byla úplná hrůza,“ přidal se Lošťák.

Přesto věří, že i kdyby postup nevyšel, tak se kádr dá dohromady a znovu se porve o nejvyšší příčky. „Bude to individuální a každý hráč se s tím popere podle sebe. Nedokážu se vcítit do každého z nich, ale tým má zdravý duch a věřím, že se podaří jej znovu nastartovat,“ uzavřel Lošťák.

Radek Pallós o sponzorech:

„O sponzorech v této době nemůžeme ani moc mluvit. Peníze a pomoc města, kraje a FAČRu nás drží nad vodou. I když sponzory oslovíme, tak nejsou. Ti stávající nekončí, ale nemají peníze a stejně jako my čekají na zlepšení situace.“