„Upřímně trochu jsme si mysleli, že už tam letos nepojedeme, protože jsme tak hráli s Pardubicemi i Bohemians,“ pousmál se útočník Mojmír Chytil. Trávník kultovního stadionu, kde jsou doma Klokani, ale letos také právě i pardubický nováček, je totiž v dezolátním stavu.

„Tím, jak tam hrají dvě mužstva, hřiště si nemůže odpočinout. Už je to víc hlína a písek, než tráva,“ popsal svou čerstvou zkušenost mladý forvard.

„Na rozcvičení jsem si myslel, že to tak hrozné nebude. Bylo to hodně uválené, ale když se začalo hrát, tak se to opravdu hodně rozbilo,“ pokračoval Chytil.

„Když tam člověk vedl balon, tak se to hned rozskákalo. Bylo to složité. Nějaká kombinační hra praktikovat moc nešla,“ souhlasil fotbalisty s hodnocením kouče Sigmy Radoslava Látala i domácího Luďka Klusáčka bezprostředně po utkání.

V olomoucké šatně koneckonců zazněly i jasné pokyny, jak na těžkém terénu hrát. „Kdybychom chtěli vyvézt míč, tak bylo obrovské riziko, že to někomu uskočí a dva soupeři povalí sami na bránu. I proto jsme byli nabádáni hrát jednoduše, podstupovat souboje a získávat odražené míče ve středu hřiště,“ prozradil Chytil.

Sigma si nakonec odvezla bod za remízu 0:0. „Bylo to o jednom gólu. Jsem přesvědčený, že kdyby jeden nebo druhý tým dal branku, skončilo to 1:0. Škoda, že to Dáňa netrefil trochu líp, nebo nedal ještě větší ránu a vykulilo by se to třeba ke mně. Na druhou stranu Necidova střela byla také hodně nebezpečná, stejně jako v prvním poločase hlavička a následný závar,“ doplnil Chytil.

„Když zvládneme dva domácí zápasy s Brnem a Zlínem, bude ten bod dobrý,“ má jasno.

Hned po nich pak Sigma zřejmě nastoupí znovu na Bohemku. Oficiálním hracím termínem pro osmifinále poháru má být středa 3. března. „Je jasné, že tráva teď moc neporoste. Pokud by se opravdu hrálo už 3. března, tak jsem zvědavý, na čem vlastně budeme hrát. Lepší to bude těžko, spíš aby to nebylo ještě horší,“ přemítal a lehce zalitoval, že los Sigmu nenechal hrát doma, kde je jeden z nejlepších terénů v lize.

„Hrát v poháru doma je samozřejmě vždycky výhoda. Bohemka je na svém stadionu nepříjemná a houževnatá. Je tam specifické prostředí, nikomu se tam nehraje dobře. Ale budeme bojovat a věřím, že přivezeme další postup,“ řekl Chytil.