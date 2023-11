S nepochopením i u amatérských hráčů či trenérů se setkalo konání tria reprezentantů, kteří ze soboty na neděli během reprezentačního srazu v Olomouci navštívili Belmondo Club v hanácké metropoli. Už například kvůli „načasování“ noční akce Vladimíra Coufala, Jana Kuchty a Jakuba Brabce.

Reprezentace v Olomouci | Video: Michal Muzikant

Spousta celků z nižších soutěží totiž zrovna slavila konec podzimní části sezony. No a kam jinam v Olomouci na rozlučku do ranních hodin, než „na Belo“. Na slavné borce, kteří v pátečním utkání proti Polsku nastoupili v základní sestavě, narazili například i bývalí přerovští fotbalisté.

„Přijeli kamarádi z Rakouska, domluvili jsme se, že jim ukážeme Olomouc. Když jeden z nich začal v Belmondu říkat: ‚Wow, that’s Cufal,‘ nevěřil jsem,“ popsal situaci trenér divizního Přerova David Chuda.

„Snad nám to kluci nebudou zazlívat, ale bylo mi za ně fakt trapně. V Belmondu byly ten večer snad tři fotbalové rozlučky, takže je musel znát celý klub,“ dodal.

Bývalý šéftrenér přerovské mládeže v počínání reprezentantů viděl i další rozměr. „Je mi to líto z morálního hlediska. Něco hráče učíme, máme nějaká pravidla i v divizi a pak jsme za idioty, když si reprezentanti dělají, co chtějí. Teď už můžeme říkat dorostencům, co chceme. Vzory zklamaly,“ dodal.

Repre-skandál v Olomouci! Tři hráči "pařili" na diskotéce, z týmu jsou vyřazeni

Výčitky a úplný konec v reprezentaci?

Další fotbalisté či osobnosti z regionu počínání reprezentantů odsoudili.

„Myslím si, že hráči jsou v klubech pod velkým psychickým tlakem a na repre si jedou spíš někdy jen odpočinout. I když by to tak být nemělo. To chování, ale opravdu nechápu,“ uvedl bývalý útočník Sigmy Olomouc či Mladé Boleslavi David Rojka, v současnosti trenér třetiligového Zlínska. „Podle mě to byl zkrat v hlavách hráčů. Reakce FAČR byla na místě. U nás ve Zlínsku by si to hráči určitě nedovolili,“ dodal.

„Vláďu Coufala znám osobně z působení v Hlučíně a hodně mě to překvapilo, že zrovna on je mezi hříšníky,“ přiznal hráč Brodku u Přerova a asistent trenéra v Přerově Petr Bogdaň.

„Je to pro mě nepochopitelné. Navíc vzhledem k výchově mladých sportovců je tenhle přešlap nešťastný. Snažíme se kluky vést k tomu, aby před zápasy dodržovali životosprávu a byli plně připraveni na zápas. Když ale tohle vidí u kluků z národního týmu, tak jestli teď vůbec naše slova mají nějakou váhu,“ pokrčil Bogdaň rameny.

Reprezentanti by neobstáli ani v Uničově. Balcárek: Normální chlap tohle neudělá

„Určitě si to teď vyčítají, protože první je napadne, že pokud se nepodaří postoupit na Euro, jde to za nimi. Jednoznačně. Před deseti lety by se to nikdo nedozvěděl a nic by se možná neřešilo. Ale bohužel, taková je dnešní doba,“ myslí si Ondřej Kyselák, obránce divizních Kozlovic.

„Na naší úrovni, kdo se nikdy neopil před zápasem, ať hodí kamenem. Na repre jeto ale trošku rozdíl a vypovídá to něco o jejich obsahu mozku,“ myslí si Kyselákův spoluhráč, brankář Petr Kadlec.

„Když už chtějí na pivko, ať si zajdou soukromě. Ale možná je to jen odraz situace, která v reprezentaci je,“ připomenul zase Daniel Navrátil, útočník Beňova hrajícího I. A třídu.

„Nechápu, co je k tomu vedlo. Ať už je situace uvnitř týmu jakákoliv. Profesionál si to nemůže dovolit, ještě k tomu reprezentant,“ přidal svůj názor obránce Hluboček ze stejné soutěže Vít Koplík. „Mrzí mě, že mají vliv na společnost potažmo fotbalovou mládež. Za mě by se už v reprezentaci neměli objevit,“ má jasno Koplík.