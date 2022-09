Sigma v Uničově ale nezačala dobře a Chytil šel na plac až po přestávce za nepříznivého stavu. „Instrukce byly, abychom to zvládli a otočili. Se štěstím jsme to v prodloužení dokázali,“ oddechl si třiadvacetiletý útočník.

A Chytil na obratu měl velkou zásluhu, protože nejprve v 50. minutě proměnil penaltu na 1:1. „Jsem určený už dlouho, ale buď jsem byl faulovaný nebo kopal Filip Zorvan. Teď jsem si ji konečně mohl vzít. Věřil jsem si, jinak bych tam nešel. Gólman sice vystihl směr, ale dal jsem to dost k tyči, takže to bylo v klidu,“ usmíval se forvard. V základní hrací době skončil duel Uničova se Sigmou 2:2.

V prodloužení přidal Chytil ještě další dvě branky a zkompletoval hattrick. „Musím mít chuť v každém zápase. Nebo se o to aspoň snažím. Tentokrát mi tam spadlo snad všechno. Cítím se fajn, ale cítil bych se mnohem lépe, kdyby byly body. Budu muset dát třeba víc gólů, aby to na ně stačilo,“ říká.

Uničov byl ale zdatným soupeřem. „Podle mě všichni, kteří jsou tady, tak hráli někdy za Sigmu. Mají tam spoustu dobrých fotbalistů. Co jsme nechtěli, dostat první gól, to se bohužel stalo. V těchto zápasech je to ošemetné. Potom jsme vyrovnali, mysleli jsme si, že to půjde samo a otočíme to. Nakonec jsme dostali z penalty na 2:1 a už to bylo hodně složité. Naštěstí jsme si pomohli centrem, který ztečovaný skončil v bráně. V prodloužení už jsme fyzičností a trošku i fotbalovostí drželi celou dobu balon,“ popisoval Chytil.

Kromě svého třígólového představení mohl být spokojený ještě s postupem a také s tím, že Sigma zvládla otočit nepříznivý vývoj v utkání, ve kterém dvakrát prohrávala a ještě devět minut před koncem to bylo 1:2.

„Zápas ukázal, že jsme se nezlomili. Snad když budeme v semifinále nebo finále, tak si na tento duel nikdo nevzpomene,“ uzavřel nejlepší střelec Sigmy v probíhajícím ročníku FORTUNA:LIGY i MOL Cupu.