Chytal za Sigmu, teď pomáhá dětem. Blaha organizuje charitativní zápas hvězd

Pro svůj debut v áčku Sigmy si skoro nemohl vybrat příhodnější chvíli. V létě 2005 Hanáci váleli v Intertoto Cupu. Tehdejší jednička Tomáš Lovásik se v památných bitvách s Dortmundem vykartoval, a tak v dalším kole s Hamburkem trenér Petr Uličný ukázal na dvacetiletého Blahu. „Šel jsem do toho rovnýma nohama, narvaný stadion, to zase tak často nebylo,“ směje se po 16 letech. „Vzpomínám na to, ale nejen na to. Zažil jsem pěkné zápasy. Výhru na Spartě, nebo doma jsem chytil penaltu Pavlu Horváthovi a vyhráli jsme nad Plzní, bylo toho dost,“ dodává.

Organizátor projektu Rostislav Vaněk a patron Martin Blaha. | Foto: Děti dětem

V šestatřiceti už ale chytá jen v Kožušanech I. B třídu. Zároveň totiž trénuje v klubové akademii dorostenecké brankáře. „Trenéřina mě zajímala už jako hráče, dělal jsem si licence. Před nějakými pěti lety jsem měl ještě nějaké nabídky, ale žádná nebyla tak lákavá, abych se stěhoval s rodinou na druhý konec republiky nebo do zahraničí. Zároveň jsem dostal možnost trénovat, a tak jsem se to rozhodl přijmout. A nelituji, baví mě to,“ vykládá Blaha. Hvězdy pomohou dětem. Na Andrův stadion přijede Real Top Praha Přečíst článek › Krátce ještě chytal za divizní Šumperk, ale nakonec zakotvil v Kožušanech. „Těžko se to dalo skloubit s trénováním a s rodiným životem. V Kožušanech mi pan trenér (David) Rozehnal dovolil chodit hlavně na zápasy, takže to je ideální,“ směje se. Kromě trénování se už několik let ale věnuje také dobročinné činnosti. Spolu s Rostislavem Vaňkem pomáhá vážně nemocným dětem. „Měl jsem k tomu blízko ještě v době, když jsem hrával za Sigmu. Dělali jsme různé projekty s Dobrým místem pro život a Věrou Zukalovou. S Rosťou Vaňkem se znám dlouho. Jednou mě oslovil a rád jsem se zapojil,“ vysvětluje Blaha. Glosa J. Fišary: Nedělní chvilka fotbalové poezie. Rada má recht a Sigma formu Přečíst článek › Iniciativa Děti dětem pořádala dosud především mládežnické turnaje v nejrůznějších sportech. Veškerý výtěžek pak putoval na pomoc konkrétním dětem. Před Vánoci přišel speciální projekt „Nadělujte Ježíška“, 4. září se bude hrát charitativní zápas mezi legendami Sigmy a Realem Top Praha. FOTO: Frustrované Nové Sady: červená brankáři, dvě penalty, kupa emocí a prohra Přečíst článek › „Bude tam spousta velkých hráčů Oldřich Machala, legenda Sigmy, Michal Ordoš, David Rozehnal, hráči ze staré gardy Sigmy, ale taky třeba hokejový brankář Marek Peksa, Hapalové i Látalové, jak starší, tak mladší. Věřím, že se lidé přijdou podívat,“ říká Blaha. Práce pro charitu jej naplňuje. „Některé příběhy jsou hodně silné. Musím se s tím sám srovnávat. Ale je skvělé, když se dětem povede vylepšit jejich zdravotní stav. Nebo jen pomoct a dodat sílu rodičům. Péče o vážně nemocné dítě, je extrémně náročná finančně, ale i časově. Mnohdy jsou rádi, že si mohou s někým popovídat. I taková pomoc má velký smysl,“ uzavřel Blaha.

