Jak hodnotíte podzimní část sezony a 11. místo?

Po povedeném začátku jsme asi počítali, že budeme výš. Bohužel došlo ke zranění několika hráčů a pak taky k odchodům a to nás zastavilo. Celkově jsme šli s výkony i výsledky dolů a to se pak odrazilo i na celkovém umístění. Chtěli jsme být minimálně v prostředku tabulky, nebo v jeho horní polovině.

Krátce před startem sezony také HFK musel nuceně hledat nového trenéra po odchodu Jiřího Derca do Kuvajtu. Projevilo se to nějak?

Bylo to na začátku sezony určitě ošemetné, ale nezdálo se, že by to na nás nějak dolehlo. Nemyslím si, že by to mělo zásadní vliv. Začátek se nám vydařil, přišli dobří hráči. Nebyli jsme sice tolik sehraní, ale nevadilo to. Trenér Bokij je zkušený a přidal do toho svoje věci.

V čem byl problém, že se to někdy ve třetině sezony zlomilo?

Myslím, že v trenérovi určitě ne. Oslabil nás hodně odchod Kašpárka, kterému se začalo střelecky dařit. Pak vypadli i další hráči z různých důvodů, tak se teprve projevila třeba ta nesehranost. Celkově byl problém, že jsme snad neodehráli dva zápasy za sebou ve stejné sestavě.

Vy sám jste odehrál jen šest zápasů.

Byl to pro mě po zdravotní stránce asi nejhorší půlrok. Nevím, čím to bylo. Samozřejmě už mám nějaké roky, ale nemyslím, že by to bylo tím. Stoprocentně připravený jsem byl asi jen do dvou zápasů, což je strašně málo. Do zápasů jsem pak párkrát šel i s lehkým zraněním, protože jsem chtěl mužstvu pomoct a nebývalo nás úplně hodně. Nebylo to ale ono.

Jak se vám vlastně hraje v divizi? Vzpomenou si ještě protihráči, že jste hrával ligu a chtějí se vytáhnout?

Občas ještě jo. Někdy to bývá spojené i s těm i negativními věcmi. Ať už ostré zákroky nebo řeči. Ale já jsem byl hráč, kterému tohle nikdy nevadilo, ba naopak mě to ještě víc motivovalo. I když jsem impulzivní a strašně nerad prohrávám, tak zase vždycky chci pomoct svému týmu, takže myslím, že jsem to dokázal ukrotit.

Jak to s vámi bude dál?

Uvidím, jak to na jaře bude. Svoje roky už cítím, pořád mě něco bolí, ale bude ještě nějaký čas přes zimu se dát dohromady. Podzim ideální nebyl. Sotva jsem doléčil něco, tak mě začalo bolet něco jiného. To bylo na nic, abych to řekl slušně. Jak jsem říkal, chtěl bych ještě hrát, ale přes koleno to lámat nebudu.

Za trenéra Derca jste se podílel i na vedení mužstva jako člen realizačního týmu. Jak to bylo teď?

Ano. Do Holice jsem šel v podstatě jako hrající asistent za Jirkou Dercem. Vybírali jsme spolu i hráče. Pomáhal jsem s tréninky. Na tom se nic moc nezměnilo ani teď, i když pořád bych chtěl spíš hlavně hrát.

Do budoucna se vidíte na trenérském postu?

Měl jsem takové myšlenky, ale na rovinu řeknu, že momentálně to nevidím úplně jasně. Když člověk trénuje, tak je to o něčem jiném, než když je jen hráč. Vidím, že to sebere strašnou spoustu času. Já mám momentálně i jiné povinnosti, takže mi to s tím moc neladí. Už teď jsem rád, že to všechno nějak stíhám. A divize už potřebuje kvalitní vedení, je potřeba se na tréninky připravovat, sledovat B-tým. Uvidíme, ale teď bych to určitě nezvládal.