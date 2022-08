Ženský fotbal je u nás, na rozdíl od mnoha zemí na západ od našich hranic, značnou částí společnosti brán jako něco neobvyklého, v některých extrémních případech třeba až nemyslitelného. Hráčky samotné tak kolikrát nejsou brány příliš vážně. To ale není Darinin případ.

„Jelikož mě k tomuto sportu dovedla rodina, tak jsem od ní logicky měla plnou podporu už od začátku. A od přátel naštěstí také," přiznává.

„Mám okolo sebe kamarády, se kterými jsem s fotbalem začínala. A ti mě berou normálně, rovnocenně. Sice jsou mezi námi ještě někteří chlapi s blbými poznámkami, ale pomalu se tento pohled posouvá. I díky našim hráčkám, které se prosadily v cizině a dělají maximum, aby si toho i veřejnost začala všímat," dodává.

Ženský fotbal spíše v pozadí?

Mnohdy se také ozývají hlasy, že se pro ženský fotbal, na rozdíl od toho mužského, nevytváří dostatečné podmínky k tomu, aby se mohl dále rozvíjet. Hodně skloňovaný argument je ten, že dívky musí v přípravkách a žácích nastupovat společně s chlapci a až od patnácti let přecházejí čistě do své kategorie.

„Je to tak. Je to ale asi dáno tím, že u nás není takový zájem ze strany dívek, jako jinde ve fotbalově vyspělých zemích" říká kapitánka Sigmy a pokračuje: „Myslím si ale, že lidé, kterým na ženském fotbale záleží, se pro nás snaží dělat maximum. A snaha o podporu tady je i z vyšších míst," dodává svůj pohled na věc.

I přes to všechno ale stále určité upozaďování cítí. Úplně by pro začátek stačilo, kdyby mužské oddíly více podporovaly ty své ženské. Mohly by alespoň na svých sociálních sítích sdílet rozpisy zápasů a dostat tak existenci ženských týmů do většího podvědomí veřejnosti," přemýšlí.

Lepší je souboj ustát než simulovat

Ač jsou mužský a ženský fotbal často brány jako dva rozdílné sporty, ve skutečnosti je to stále jenom jeden. A hráčky a hráči se mezi sebou mohou v lecčems inspirovat. „My už se inspirujeme nyní. Hlavně co se týče stylu hry a řešení různých fotbalových situací. Chlapi by se naopak zase u nás mohli inspirovat v tom, že je kolikrát lepší souboj ustát, než nafilmovat pád," říká se smíchem v hlase.

Ambice? Sigma v 1. lize

A jaké jsou Darininy největší fotbalové ambice? „Určitě bych chtěla postoupit se Sigmou do 1. ligy a časem se dostat někam do ciziny. Ta 1. liga je ale priorita," prozrazuje bez delšího přemýšlení a dodává: „Co se týče toho zahraničí, ráda bych si jednou zahrála za Paříž či někde ve Španělsku,“ uzavírá Darina Barošová.

První kolo 2. ženské fotbalové ligy rozehrají Hanačky v sobotu 3. září na hřišti v Řepčíně protoi