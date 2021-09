V létě jste se pokoušel v přípravě do kádru Sigmy dostat, jak svoje počínání hodnotíte?

Byl jsem na přípravě dva a půl týdne, kdy jsem s týmem trénoval a dostal se do nějakého zápasu. Podařilo se mi vstřelit také jednu branku, ale potom jsem už cítil, že v týmu nezůstanu, protože jsem byl na lavičce a někdy také na tribuně.

Víte, proč vám to nevyšlo?

Trenér Jílek se mnou byl spokojený, ale říkal, že bych neměl herní vytížení. V té době tam měl Dáňu (Kryštofa Daňka, pozn. red.) a Mojmu (Mojmíra Chytila, pozn. red.), a překvapilo mě, že ten šel potom na hostování do Pardubic. Z mého hlediska jsem rád, že sbírám minuty a s Vlašimí hrajeme nahoře. Třeba se za půl roku do Olomouce vrátím a budu v týmu na stálo, ale teď pro mě bylo lepší hrát jinde.

Cítíte, že tento ročník může být klíčový?

Tato sezona je pro mě hodně důležitá a může být průlomová, hlavně ten půlrok ve Vlašimi, který mi pomohl také k tomu, že jsem se dostal do národního týmu do 21 let, takže jsem jen rád.

Myslíte, že právě angažmá v Prostějově vám nejvíce otevřelo dveře do reprezentace?

Pan Suchopárek se se mnou bavil, že sledoval pár zápasů, když jsem byl v Prostějově a že jsem se mu tam líbil. Teď jsem ve Vlašimi a možná mi to také pomohlo, protože se na mě mohl přijet víckrát podívat.

Ve středu vás čeká souboj se Sigmou, řešili jste, jestli budete moci jako její kmenový hráč normálně nastoupit?

Řešili jsme to hned po losu, ale můžu normálně hrát.

Asi to pro vás bude zvláštní zápas.

Bude to jiné než proti Prostějovu, kde jsem byl půl roku, protože jsem olomoucký odchovanec a tím to bude peprnější. Budu rád, pokud nastoupím. Těším se, chci se ukázat a potvrdit, že jsem ve Vlašimi stabilním hráčem základní sestavy. Celkově nemáme co ztratit, hrajeme doma a popereme se o postup.

Nebude pro vás divné, když Sigmě dáte gól?

Za Prostějov jsem už Sigmě branku vstřelil, takže vím, jaký to je pocit, ale je to branka jako každá jiná. Byl to ale přátelák, v mistrovském utkání to může být o něčem jiném.

Také Olomouc můžete vyřadit a v zimě se vrátit do jejího kádru.

(směje se). Takhle jsem nad tím nepřemýšlel. Je to těžká otázka. Ale Vlašim může jen získat, pokud se nepletu, tak kluci loni vyřadili v poháru Karvinou, takže už tuhle zkušenost mají.