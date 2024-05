A je to zase tady. Zaměstnanecká liga Deníku má před sebou už svůj pátý ročník a v akci budou i výběry firem z Olomouckého kraje. Okresního kola, které se uskuteční ve dnech 22. a 23. května v areálu stadionu v olomoucké Holici, ve kterém sídlí divizní tým HFK Olomouc, se jich sejde hned dvanáct. Nováčkem, který je však velice sebevědomý, budou lutínští John Crane.

logo John Crane | Foto: John Crane

„V John Crane máme mnoho nadšených sportovců. Rádi podporujeme naše zaměstnance ve zdravém životní stylu, a proto mají možnost zúčastnit se podobných sportovních akcí několikrát za rok. Je to taky skvělý způsob, jak podpořit týmového ducha," říká Ladislava Kóňová, Talent Acquisition Coordinator lutínské společnosti.

Tak jako na každém turnaji v každém sportu, i zde platí, že se najdou celky, které mají ambici zvítězit a dále pak i ty, které se chtějí hlavně zúčastnit a takzvaně si to užít. Dle slov kapitána Michala Prucka chtějí ale Borci z John Crane patřit jednoznačně do té první skupiny.

„Určitě chceme vyhrát! Máme složený tým z hráčů divizní a krajské soutěže, určitě máme, co se týče pěkného fotbalu, co nabídnout. A že bychom byli postrachem pro soupeře? To nedokážu říct, ale myslím si, že nikde nemáme slabinu," říká.

FOTO: Sigma nestačila na Hradec ani doma a sezona jí tak skončila

Další otázka směřovala na to, co ohledně fotbalu nejčastěji zaměstnanci firmy probírají. Zde Prucek příliš nepřekvapil, jelikož to jsou podle něj ty nejčastější fotbalová témata vůbec, jako například Liga mistrů, Evropská liga a také anglická Premier League. Na další dotaz, koho by do mužstva přidal, kdyby měl možnost vybrat si jakoukoli ze současných fotbalových hvězda, pak Prucek odpověděl nekompromisně: „Kylian Mbappé."

Tak jako tomu bylo i v minulých ročnících, i letos si bude nejlepší tým Zaměstnanecké ligy Deníku za odměnu moci vybrat zájezd na fotbal, na který se pak celý tým i vydá. Který zápas v Evropě by lákal právě borce z firmy John Crane? „Určitě by to bylo slavné El clásico Barcelony a Realu Madrid," uzavřel Michal Prucek.