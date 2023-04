V podzimní části Superligy malého fotbalu tým Olomouc Mighty Ducks bezezbytku dostál svému názvu. Mocní kačeři vládnou východní skupině a v nejlepší výchozí pozici vstoupí na začátku dubna do jarního pokračování celostátní soutěže. „Pohled na tabulku je odměna za práci, ale čeká nás ještě dlouhá cesta,“ uvědomuje si hlavní trenér hanáckého výběru Tomáš Zeman.

Trenér Olomouc Mighty Ducks Tomáš Zeman | Foto: Foto se svolením Jaroslava Káry

Olomouc vede východní skupinu, jaký je pohled na tabulku?

Pohled je to samozřejmě příjemný, je to tak trochu odměna pro hráče a pro nás z realizačního týmu za práci, kterou si s tím všichni dáváme. Rád bych ale řekl, že spokojenost po sezoně bude panovat s medailí na krku, ale vede k tomu ještě dlouhá cesta

Co podle vás tkví za tak povedeným podzimem?

Už loňská sezona napověděla, že můžeme konečně pomýšlet na vyšší příčky, ale bohužel se nám nepodařila asi tři utkání dotáhnout do vítězného konce. Letos to kluci na hřišti zvládli a body navíc pak naskočily.

Prohráli jste jediný duel, odvetu s Brnem 3:8. Vikingové se na vás lépe připravili než v prvním utkání, které jste vyhráli 6:5?

Určitě ano, stratég Zdeněk Táborský s týmem Brna ve druhé polovině podzimu udělal dost práce a v našem vzájemném duelu bylo vidět dost netradičních a nových taktických prvků. Vikingové se tak po nevydařeném úvodu sezony výrazně zvedli.

Na čem potřebujete v jarní části zapracovat, aby to bylo ještě lepší?

Určitě bychom chtěli lépe zvládat hru v power play a na hře s brankářem.

K jistotě play-off vám chybí jedna výhra, přijde hned v úvodu jara doma s Blanenskem?

Může to tak být, všichni to máme v hlavě nastavené, že bychom téma postupu chtěli mít uzavřené co nejdřív. Jsou to ale jen matematické úvahy, kterými není potřeba se nějak výrazně zabývat. V play-off chybět nebudeme.

Budete tedy na jaře zkoušet nové hráče nebo taktické varianty před play-off?

Osa týmu spolu trénuje i přes zimu, ale nějaké nové tváře se nám určitě zase ukážou v zápasech základní části. Jednu novou posilu jsme již zaregistrovali. Jedná se o Jirku Mráze, který má i přes svůj mladý věk zahraniční zkušenosti s futsalem a jeví se nám velice slibně.

Jak důležité bude udržet první příčku kvůli soupeři do čtvrtfinále?

Západní skupina je vyrovnaná a do posledního kola asi nebude možné znát soupeře pro čtvrtfinále. Ale určitě se jedná o výhodu vzhledem k domácímu zápasu v odvetě čtvrtfinále.

Je vyloženě někdo, koho byste si za soupeře nepřál, nebo ho naopak chtěl?

Velmi těžko se to odhaduje, jaro může být jiné než podzim. Uvidíme, s čím týmy ze západu přijdou. Půjdu se na některá utkání podívat, abychom byli na květen připraveni.

Ještě se zeptám na název olomouckého týmu Mocní kačeři. Zpočátku se mu někteří možná vysmívali, jak jej po čase přijali hráči, fanoušci, lidé z malého fotbalu?

Určitě jsem žádné vysmívání nezaregistroval, i když náš název mohl vzbudit trochu rozruch. Po čase musím říct, že nás veřejnost a fanoušci vnímají tak, jak to je. Jsme prostě Mighty Ducks, a to nejen mužské áčko, ale i dalších pět týmů. V celostátních soutěžích v sezoně 2022/2023 má náš klub zastoupení ve všech kategoriích. Někde hrají vlci, jinde zase partyzáni a my jsme prostě kačeři, ještě k tomu mocní. (úsměv)