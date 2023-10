Uplynulý reprezentační sraz nezastihl české fotbalisty v nejlepší formě. Po výsledcích v kvalifikační skupině E o mistrovství Evropy v Německu je ale jisté, že příští zápasy budou klíčové. Obzvláště ten, co se odehraje v listopadu na Andrově stadionu v Olomouci proti Moldavsku. Stačí vyhrát a slaví se.

Fanoušci před zápasem české reprezentace v Olomouci | Video: Michal Muzikant

Vysoká porážka 0:3 v Albánii a utrápená výhra 1:0 proti Faerským ostrovům. To jsou poslední výsledky Čechů. I proto je nyní budoucnost trenéra Jaroslava Šilhavého nejistá a jeho setrvání u národního týmu se bude v úterý na zasedání Výkonného výboru řešit.

Co je ovšem jisté, že do konce kvalifikace zbývají Česku dva duely. První odehrají 17. listopadu ve Varšavě proti Polsku. Klíčový však bude následný pondělní duel 20. listopadu proti Moldavsku.

Když totiž právě ten národní tým zvládne, nemusí se poohlížet na ostatní výsledky a stane se jistým postupujícím. A tento důležitý zápas o postup na mistrovství Evropy uvidí diváci v Olomouci.

Na Andrův stadion je přitom možné se dostat levně. Zatímco do Prahy na duel s Albánií stály nejlevnější vstupenky 590 korun, v Olomouci stojí 290 korun. Ty lepší, které jsou k dostání na síti Ticketportal, vyjdou na 490 korun.

Česko na EURO postoupí samozřejmě i v případě dvou výher, čímž by mohlo pomýšlet také na první místo ve skupině. To by ale Albánie musela prohrát v Moldavsku nebo doma s Faerskými ostrovy.

Pokud by Češi uhráli dvě remízy, tak také můžou postoupit, v tom případě by rozhodovalo skóre, které mají momentálně o tři góly lepší než Moldavsko.

Existuje také postupová varianta ihned po utkání s Polskem. Pokud by Češi ve Varšavě zvítězili a Moldavsko ztratilo doma s Albánií, tak by se v kabině národního týmu slavilo ještě před duelem v Olomouci.

