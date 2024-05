Ač má Zaměstnanecká liga Deníku na svém programu už svůj čtvrtý ročník, borci z firmy Ray Service sídlící ve Starém Městě u Uherského Hradiště se jí zúčastnili teprve poprvé. Na jejich výsledku to ale vůbec nejde poznat, jelikož si v jejím okresním kole hraném na umělém trávníku areálu v olomoucké Holici po sympatických výkonech došli pro druhé místo a pouze dvakrát nestačili na celkové vítěze z naprosto dominantního Honeywellu.

Zaměstnanecká liga 2024 - okresní kolo Olomouc - slavnostní ceremoniál (22.5.2024) | Video: Deník/David Kubatík

„Užili jsme si to dnes opravdu výborně. Chtěl bych poděkovat organizátorům, protože jim to skvěle odsýpalo a nikde nebyl žádný problém. Jen škoda, že chvíli zapršelo a nemohli jsme si zahrát na travičce. Za sebe i za tým mohu říci, že jsem velmi spokojen," říkal po skončení turnaje i medailového ceremoniálu kapitán stříbrných medailistů Martin Bělaška.

Jeho celek na své cestě za druhým místem dvakrát zvítězil a dvakrát odešel ze hřiště poražen. Oba nezdary si navíc připsal proti celkovému vítězi z Honeywellu, kterému nejdříve ve skupině podlehl 0:6 a ve finále 0:4. Ve druhém skupinovém zápase pak porazil 3:1 lutínský Edwards a v rámci semifinále si poradil výsledkem 4:2 s olomouckým GEMem.

Zdroj: Deník/David Kubatík

„Ambice, tedy dostat se do finále, jsou určitě splněny. Jen je škoda, že nás postihlo zranění. Ono to pak jde poznat, když máte na střídání pouhé dva hráče. Už nám pak prostě došly síly. Zvláště v tom finále, kdy to už byla spíše taková bezmoc. Jinak si myslím, že na to, že jsme tady hráli poprvé, jsme určitě zanechali dobrý dojem," hodnotí kapitán.

FOTO: Do krajského kola Zaměstnanecké ligy míří Honeywell, zítra pokračování

A kdo byl podle něj největším Ray Service za stříbrným úspěchem? „Určitě Tom Daněk, kterému jsme posílali dlouhé míče dopředu a v podstatě rozhodl těžké semifinále proti GEMu. Jinak ale musím říct, že se snažili všichni a hráli tak, jak měli," říká Bělaška spokojeně.

Kapitán vítězného Honeywellu: Výhra? Zadostiučinění! Úroveň turnaje stále stoupá

Ten pak i naznačil, že úspěch nezůstane v práci bez odezvy a už se chystá i velká oslava. „V pátek budeme mít večírek a spojíme to dohromady. Slibuji, že do toho nastoupíme v plné polní. Naše vedoucí už navíc dávala do firmy o našem výsledku vědět, a tak před firmou očekáváme nastoupené zástupy fanynek," směje se.

Martin Bělaška pak na závěr naznačil, že by se se svým týme rád Zaměstnanecké ligy zúčastnil i v příštím pátém pokračování. „Uvidíme, myslím si ale, že pokud ještě v Ray Service budeme za rok pracovat, tak určitě přijedeme moc rádi," zasmál se na úplný závěr.