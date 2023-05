Hanspaulka Praha šla do odvetného utkání v Olomouci s úvodní výhrou 2:0 v zádech, jenže na Hané od začátku ztrácela a prohrála 1:5. Následné prodloužení vyšlo lépe Mocným kačerům, o jejich triumfu rozhodl jediný gól Tomáše Janotky ze 79. minuty.

Olomouc Mighty Ducks - Hanspaulka Praha | Foto: Petr Jureček

„Postup do semifinále je pro nás velmi cenný. Zejména na domácí utkání jsme se velmi dobře připravili a vše se odehrávalo podle plánu. Do utkání z naší strany mohlo v průběhu zasáhnout čtrnáct hráčů. Nakonec jsme byli v poslední minutě prodloužení šťastnější tým a po závěrečném hvizdu mohla propuknout postupová radost a euforie,“ těšilo olomouckého trenéra Tomáše Zemana.

Pražané tak loňský titul neobhájí. „Věděli jsme, že do bloku se Olomouc moc nedostává, proto jsme nechtěli, aby její hráči chodili do brejků, ale párkrát jsme je do nich pustili a oni vše potrestali. V součtu zápasů jsme určitě nebyli horší tým, ale za celou sezonu jsme si hrát o medaile nezasloužili,“ uznal trenér Hanspaulky Václav Socher.

Olomouci stojí v cestě do finále Most. „V kontextu historie se už teď jedná o úspěch pro náš klub. Nezbývá než se poprat v následujících třech zápasech o co nejlepší umístění. Vše je otevřené a po vypadnutí Hanspaulky Praha a Vikings Brno je nyní jasné, že letos Superliga malého fotbalu pozná nového vítěze. V celé její historii teprve třetího,“ připomněl Zeman.

Olomouc Mighty Ducks – Hanspaulka Praha 5:1, prodloužení 1:0

Branky a nahrávky: 8. Novotný (Buček), 11. Šuba, 21. Látal (Galus), 34. Novotný (Kryl), 46. Janotka (Buček), 60+19. Janotka (Kaďorek) – 27. Rossmann (Plánička). Rozhodčí: Sýkora – Tomai. ŽK: Socher (Hanspaulka). První zápas: 0:2, postupuje Olomouc.