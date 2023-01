Sedmatřicetiletého brankáře a trenéra Clubofky Martina Blahu si pozval k mikrofonu moderátor Lukáš Krbeček. V podcastu SigmaJede toho probrali opravdu hodně. Došlo obzvláště na to, jaké to je být dvojka a jaké jsou bitvy s konkurenty.

„Občas se přiostřilo, protože ve fotbalovém životě bojujete o post jedničky a občas to bylo na hraně, že trenér má zamotanou hlavu a cítíte, že neví, koho má postavit. Tak to bylo třeba se Zdeňkem Zlámalem a vybavuji si, že jsme is lehce vjeli do vlasů, ale to bylo na hřišti. V kabině a mimo hřiště jsme už byli v pohodě,“ popisoval Martin Blaha, který momentálně hájí barvy Kožušan.

Zdroj: SK Sigma Olomouc

V Olomouci se také věnuje tréninku brankářů a rukama mu prošel například Tadeáš Stoppen, který už nakoukl do ligy. Kromě něj ale také Radek Vítek - velký talent - který se z Olomouce vydal do slavného Manchesteru United.

„Měl předpoklady - parametrově to byl velký a šikovný brankář. Jsem rád a hrdý, že se tam dostal a já jsem ho mohl trénovat, Je to reklama nejen moje, ale i klubu,“ hodnotil svého bývalého svěřence Blaha, který si vyzkoušel například utkání Intertoto Cupu proti Hamburku. Při tehdejší porážčce 0:1 mu vstřelil gól Rafael Van der Vaart, u které asistoval David Jarolím.

Za měsíc je po Spartě! Sigma začala přípravu s posilou, ale (zatím?) bez Chytila

Ani známost s Radkem Vítkem ale Blahovi nepomohla k tomu, aby se dostal na manchesterské derby United - City.

„Byl jsem s ním v kontaktu, protože jsem se chtěl na to derby podívat. Ale říkal mi, bohužel, treňo, je vyprodáno, zkuste jiný zápas,“ smál se Martin Blaha.

Celý díl najdete na klubovém youtube kanálu

Posila Sigmy Fortelný: Karty? Občas se neudržím, chci týmu přinést něco nového