Bouřlivý konec Romana Berbra ve strukturách fotbalové asociace? Byla to jen otázka času, říká předseda Bohuňovic z olomouckého krajského přeboru Jiří Jaroš.

Roman Berbr | Foto: Profimedia

„Pracoval jsem několik let na svazu a měl jsem s ním párkrát co do činění. Není to příjemný člověk. Choval se arogantně. Celkově vytvářel hroznou atmosféru. O jeho nekalých aktivitách se hovořilo a psalo dlouho. Nepřekvapilo mě to tedy, byla to spíš otázka času,“ tvrdí funkcionář.