Česká fotbalová reprezentace oznámila dějiště zápasů, které se odehrají na podzim v rámci Ligy Národů. V rámci ligy B, skupiny 1 se Češi utkají o návrat do ligy A s Albánií, Ukrajinou a Gruzií. Právě poslední jmenovaný tým se v listopadu představí na olomouckém Andrově stadionu.

Domovský stánek ligové Sigmy Olomouc hostil reprezentaci naposledy na konci minulého roku, kdy jej trenér Jaroslav Šilhavý dovedl k postupu na EURO vítězstvím v posledním utkání kvalifikace proti Moldavsku (20. listopadu) poměrem 3:0. Šilhavý po utkání oznámil, že jako trenér reprezentace končí. Tehdy však rezonovala kauza Belmondo, kam se dva dny před utkáním vydali hříšníci Jan Kuchta, Vladimír Coufal a Jakub Brabec. Tehdy se řešilo, aby to nemělo vliv na další pořadatelství utkání české reprezentace v Olomouci. Nemělo, což je pro Olomouc dobře, jelikož zápas národního týmu do Olomouce patří, což se v minulosti prokázalo i diváckým zájmem.

Fotogalerie: Fanoušci na utkání fotbalové reprezentace Česko - Moldavsko v Olomouci na Andrově stadionu gallery 89 fotografií

Tentokrát dorazí na Hanou v úterý 19. listopad Gruzie, se kterou se Češi utkali také na nedávno skončeném mistrovství Evropy, kde s ní remizovali 1:1. Výběr Ivana Haška tam trápil brankař Mamardašvili, fanoušci se pak můžou těšit také na hvězdu Neapole Kvaratskheliu. Tímto zápasem se celá Liga Národů uzavře. Výkop je ve 20.45 a informace o prodeji lístků budou teprve zveřejněny.

Do elitní Ligy A postupuje vítěz skupiny, druhý tým bude hrát play-off o postup se třetím týmem z Ligy A. Poslední tým naopak sestupuje do Ligy C a třetí v tabulce nastoupí v play-off o udržení se druhým týmem tabulky z nižší úrovně.