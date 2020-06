„Na tento zápas jsme se chystali víc, protože Uničov z té škály aktuálních soupeřů představuje nejsilnější tým. V první půli předváděli hráči jako Ambrozek, Vichta nebo Krč velice rychlé kombinace a naši hráči si na to tempo teprve musejí zvykat,“ prozradil olomoucký trenér Chromý, jehož svěřenci před týdnem nasázeli pětku diviznímu Šumperku.

K vítězství nad Uničovem jim pomohly dvě pro hosty nešťastné situace z úvodního dějství. „Šance byly na obou stranách. My jsme je pálili, ale podobně na tom byl i soupeř. Paradoxně góly nepadly po krásných akcích, ale po rohu a naší velké hrubce,“ litoval kouč hostujícího celku Dušan Žmolík.

Nejdřív jeho svěřenci nezvládli ubránit roh, po kterém skóroval Grečmal. „Po prvním gólu jsme to otevřeli a oni měli víc prostoru. Kdyby to bylo naopak, tak bychom ten prostor měli my a těch šancí bychom si vytvořili ještě víc,“ věděl Žmolík.

Jenže druhý gól Sigmy zavinil brankář Uvízl váhající s rozehrávkou. „Byla to fatální chyba soupeře. Nešpor tam ale šel velice důrazně, tak jak on to umí a ukázal svoji silnou zbraň. Langer pak předvedl svůj klid v zakončení, protože takový gól dá v suchém tričku,“ zhodnotil gólovou situaci Augustin Chromý.

„To se nesmí stát ani na tréninku. Nebyl to přátelák, byl to přípravný zápas. A ten se nesmí hrát jinak než mistrák. Dostávat hloupé góly je prostě špatně, toho se musíme do příště vyvarovat,“ měl jasno Žmolík.

Po změně stran si hosté vytvořili územní převahu, Sigma chodila do brejků, ale skóre se už nezměnilo.

„Kluky musím pochválit, že to obrovsky odmakali a určitě to pro ně bude povzbuzení. Hodně toho v poslední době naběhali, naposilovali a teď se přesvědčili o tom, že tohle těžké utkání dokážou poctivým výkonem zvládnout,“ chválil kouč Chromý, který si otestoval mladé hráče v těžké zkoušce.

„Mohlo to skončit i jinak, šlo o to, kdo promění šance. Nám pomohla i jedna laciná chyba soupeře. Výborně nás podrželi i gólmani,“ dodal kouč olomouckého béčka.

Jeho protějšek byl na jednu stranu rád, že zápas nakonec neskočil ještě větším rozdílem. „Soupeř chodil ve druhém poločase do naší otevřené obrany. Jen tím, že to špatně řešili, pro nás zůstal výsledek relativně příznivý. Jinak by to taky mohlo skončit katastrofálním výsledkem, jelikož jsme neproměňovali šance,“ dodal trenér Uničova Dušan Žmolík.

SK Sigma Olomouc B – SK Uničov 2:0 (2:0)

Branky: 30. Grečmal, 34. Langer.

Olomouc B, 1. poločas: Buchta – Grečmal, Bednár, David, M. Galus – Vybíral, Grygar, Spáčil, Langer, Šíp – Nešpor. 2. pol.: Trefil – Twardzik, Pavelka, David, Beňa – Hausknecht, Hapal, Spáčil, Zedníček, Malacka – Fiala. Trenér: Augustin Chromý.

Uničov: Uvízl (46. Kalina) - Kasal, Bala, Vasiljev, Purzitidis - Ambrozek, Bača, Svoboda - Vichta, Komenda, Krč. Střídali: Bárta, Mikuta. Trenér: Dušan Žmolík.