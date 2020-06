Přestože výjezdová skupina z Hodolan u příležitosti prvního utkání po pandemii koronaviru nebyla v plném počtu, dokázala vytvořit příjemnou kulisu. A tým Sigmy, účastník okresního přeboru, se svým příznivcům odvděčil poločasovým vedením nad soupeřem z I. A třídy.

„První půlka byla docela dobrá, to jsem tam dal to nejsilnější, co jsem měl. Pak jsme to ale prostřídali a obrana měla v součtu asi sto osmdesát let. Čekal jsem, že fyzicky odpadneme, ale na to, že jsem tam měl asi pět lidí nad čtyřicet let, tak to nebylo zase tak hrozné,“ glosoval hodolanský kouč Marek Čech.

Trenér mohl být s výkonem poměrně spokojen a ocenil i fanoušky: „V Holici jsem trénoval, takže vím, že na zápasy chodí asi osmdesát tři lidí. U nás chodí v průměru pět set, takže jsme na to zvyklí. Čekali jsme něco podobného, minimálně sto fanoušků s námi jezdí na každý zápas. Za to jsme samozřejmě rádi, v takové atmosféře se hraje skvěle.“

Mladíci z Holice v závěru zápasu logicky zúročili lepší fyzičku a otočili na 3:2.

„Spokojenost být ale nemůže, výkon nebyl optimální. Mladí, kteří nastoupili, odvedli dobrou práci, spíš ti starší se s tím moc nepoprali. Bylo to bez nasazení, bez zájmu, špatně jsme dostupovali hráče. Ke konci jsme měli větší fyzičku, takže jsme je přehráli,“ zhodnotil utkání trenér béčka HFK Vojtěch Pospíšil.

1. HFK Olomouc B – FC Sigma Hodolany 3:2 (1:2)

Branky: Beneš, Svrčina, Němec – Kaczmarczyk 2.

HFK B: Večeř – Beneš, J. Tylich, Pavlica, Dobrovský, Derco, Fleischmann, Svrčina, Hurta, Němec, Henkl – L. Tylich, Doseděl. Trenér: Vojtěch Pospíšil.

Hodolany: Bojkovský – Švancara, Linhart, Fiala, Mráček, Nestrojil, Špičák, Štěpánek, Krajc, Dočkal, R. Charamza – J. Charamza, Koutný, Kaczmarczyk. Trenér: Marek Čech.