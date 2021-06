„Hodně jsem se na zápasy v malém fotbalu těšil. Mají náboj,“ popsal spokojeně ofenzivní hráč.

Na Olomoucku nastupuje v první lize za tým Chelsea, se kterým už v pondělí odehrál v Hněvotíně první ostrý mač. „Jsem šťastný, že ročník můžeme dohrát, protože jsme se hodně nadřeli. Postoupili jsme z druhé ligy a nyní hrajeme o přední příčky,“ prozradil Kryl.

Podle jeho slov se dají přežít i různá omezení jako například nemožnost vstupu do šaten, sprch či nepřítomnost diváků. „Je to na nic. Člověk sedne do auta a jede se osprchovat domů, ale když se na ten zápas těší, není to tak důležité,“ pokračuje Kryl. „Navíc po zápase můžeme chvilku posedět, pokecat a vidět po delší době jiné lidi,“ dodal.

Příští pondělí jej navíc čeká i restart Superligy, kdy zajíždí olomoucký celek na půdu Blanenska. „Tam úplně nevím, jak to půjde bez šaten. Pro nás je to důležitý zápas, chceme do play-off, ale bude to těžké. Dlouho jsme se s kluky neviděli a nemáme nic nacvičeného. Blanensko navíc bylo vždy ještě o level výš,“ přiznal Kryl.

Do příštího roku by si přál, aby v malém fotbale mohli naskakovat dva registrovaní hráči místo jednoho, aby se zvedla úroveň.

„Třeba na Brněnsku a Blanensku tohle omezení vůbec neřeší a také mají kvalitnější soutěže. Navíc slyším neustále od fotbalistů z FAČR, že by si chtěli zahrát, ale bohužel není místo,“ osvětlil Kryl.

Rozvolnění v podobě malého fotbalu mu dodalo motivaci i při tréninku za Šternberk, kde se nyní svěřenci Ivo Lošťáka schází dvakrát týdně a začnou hrát i přáteláky. Hned v sobotu 22. května odehráli první s Kralicemi na Hané. „Když jsme se dozvěděli o předčasném konci, tak už jsme s tím plus mínus počítali. Je to pro mě ale zklamání. Sotva se sezona ukončí, chvíli nato se mohou začít hrát přáteláky,“ nechápal kanonýr.

Jeden z důležitých hráčů Šternberka kvituje i brzký start nové sezony krajského přeboru, který by měl být na programu poslední víkend v červenci.

„Dlouho se teď odpočívalo, takže v tom nevidím problém. Možná to bude jiné, protože v předešlých letech jsme byli zvyklí být neustále v zápřahu a teď nám ten míč delší dobu chyběl a pro fotbalisty to bude těžké,“ popsal. I proto má radost, že si bude moct balon v malém fotbale zase trochu osahat.

Přípravné zápasy Šternberka

22.5 Šternberk – Kralice 10.00

29.5 Šternberk – Bohunicích 10.00

19.6 Kozlovice (čas a pořadatelství v jednání)

10.7 HFK (čas a pořadatelství v jednání)

17.7 Všechovice (čas a pořadatelství v jednání)

24.7 Mor.Třebová (čas a pořadatelství v jednání)