Připomeňte si poslední zápasy reprezentace v Olomouci. Jaké hvězdy zde hrály?

Andrův stadion patří mezi nejhezčí stadiony v České republice. Obzvláště díky jeho severní tribuně. Olomoucký stánek se pyšní kapacitou 12 474 míst, která jsou všechna k sezení. Pojďte si připomenout bitvy fotbalové reprezentace, které na něm za posledních jedenáct let svedla. Řádili na něm například v dresu Dánska bývalý stoper Liverpoolu Daniel Agger či hráč Manchesteru United Christian Eriksen, za Rakousko Marcel Sabitzer či Marko Arnautovič, slovenský středopolař Marek Hamšík, za Skoty v „covidovém“ utkání, na které musel český tým dělat novou nominaci, proháněl defenzivu národního týmu Andrew Robertson z Liverpoolu. Kromě těchto hvězd se po trávníku, na němž hraje Sigma Olomouc proháněli také hráči Kanady či Kuvajtu. Naposledy před zaplněným hledištěm prožil snovou premiéru v reprezentačním dresu Mojmír Chytil, který loni proti Faerským ostrovům nasázel hattrick za deset minut. Povede se nyní již útočníkovi Slavie něco podobného v důležitém boji o EURO proti Moldavsku? To se dozvíme v pondělí od 20.45. Duel by měl sledovat vyprodaný stadion.