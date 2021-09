Hlavním organizátorem celé akce je Rostislav Vaněk, zakladatel iniciativy Děti dětem. Ta se specializovala dosud především na pořádání turnajů pro děti v nejrůznějších sportech. Jedno ale měly všechny společné. Kompletní výdělek vždy směřoval na pomoc konkrétním rodinám, které se starají o vážně nemocné děti.

„Úplně stejně to bude i tentokrát. Mým krédem je, že nejprve musí být vše pokryté od sponzorů, aby opravdu kompletní výtěžek turnaje mohl směřovat na pomoc,“ říká Vaněk.

Přispět Lucince Čechové z Olomouce, Tomíku Burghardtovi z Velkého Týnce, Terezce Vepřkové z Kolšova, Mikuláši Rakovi z Hlušovic a Natálce Hudečkové z Nákla může každý hned několika způsoby. Jednak nákupem vlastní vstupenky, koupit se ale dají i virtuální vstupenky přes Ticketportal na jižní tribunu, peníze se dají poslat i přímo na účet ((více informací na www.deti-detem.com).

Hrát budou i děti

Součástí celodenního programu je také mládežnický turnaj Sigmund Cup, který se bude hrát v areálu Sigmy v Řepčíně. „Ten je pro nás stěžejní. Cílem našich akcí je kromě pomoci také vytáhnout děti od počítačů a přitáhnout je ke sportu. A dalším cílem je i setkání se s těmi postiženými. Tento turnaj bude parádní. Máme to vymyšlené tak, abychom ocenili všechny, včetně trenérů. Moc se těším,“ říká Vaněk, který ale tentokrát přidal i charitativní zápas s celebritami.

„Vím, jak těžko se peníze shání a tohle je cesta, jak přitáhnout pozornost. I proto jsme vymysleli Tým osobností Děti dětem, který dávají dohromady hlavně David Rozehnal a Martin Blaha a chtěli bychom pravidelně tak dvakrát třikrát do roka odehrát takový benefiční zápas,“ prozradil Vaněk.

V mužstvu by se měly objevit legendy olomoucké Sigmy jako Oldřich Machala, Michal Ordoš a další, ale také třeba hokejový brankář Marek Peksa. „Máme takové tři kategorie hráčů. Nejde jen o fotbalisty. Jsou tam bývalí hráči, mladé naděje i mimofotbalové osobnosti,“ říká Vaněk a cení si toho, že s iniciativou Děti dětem už delší čas spolupracuje třeba Jakub Matoušek, mladé křídlo Sigmy. „Jezdil s námi už v době, kdy ho ještě nikdo neznal a hrál maximálně za dorost. Dnes je to plnohodnotný člen prvoligového mužstva,“ usmívá se Vaněk.

Taktická varianta s Hapalem a Látalem

Soupeřem „jeho týmu“ bude hvězdami nabitý Real Top Praha. Dostat ale soubor celebrit na Hanou ale nebylo snadné. Vyšlo to vlastně až na několikátý pokus. Za všemi trampotami stál koronavirus. „Původně to měl být velký den v Šumperku. Dětský turnaj, potom zápas s Realem a nakonec festival s účastí umělců. To ale zrušila první vlna epidemie,“ ohlíží se Vaněk.

„Pak jsme termín ještě několikrát přehazovali a nakonec vyšla až Olomouc, která je přece jen dostupnější. Poděkování patří Sašovi Smitovi, který je šéfem Realu. Jejich program je náročný, tak to má také složité,“ dodává Vaněk.

Snad i proti si hosté do týmu vyžádali olomoucké ikony Pavla Hapala s Radoslavem Látalem. "My ale budeme kontrovat jejich syny. S trenérem Leošem Kalvodou jsme domluvení, že jakmile půjdou Pavel Hapal s Radkem Látalem na plac, nasadíme jejich mladší verze," směje se Vaněk.

Charitativní utkání startuje v 17 hodin na Andrově stadionu. Sigmund Cup už v 9.00 v Řepčíně.