Tento primát už Kuvajťanům vyfoukla v roce 2013 Kanada. Tenkrát pod vedením dočasného trenéra Josefa Pešiceho vyhráli Češi 2:0 a jedním z úspěšných střelců byl exolomoucký záložník Tomáš Hořava. Ten měl mimochodem v reprezentačním dresu na dobře známém stadionu štěstí. Další ze svých celkem čtyř reprezentačních branek v Olomouci vstřelil v dalším přáteláku Rakušanů, o rok později.

Předposledním utkáním na Andrově stadionu byla kvalifikace o Euro 2020 s Černou Horou v červnu 2019. Češi vyhráli 3:0 po gólech Jankta, Schicka a jednom vlastenci. Odpíchli se tehdy zdařile k poslednímu čtvrtfinále. Našlapaný stadion bouřil v ten vlahý večer parádně bouřil.

Historie reprezentace v Olomouci:

1998: Česko – Irsko 2:1

2002: Česko – Slovensko 4:1

2003: Česko – Moldavsko 5:0

2005: Česko – Arménie 4:1

2010: Česko – Litva 0:1

2012: Česko – Slovensko 3:0

2012: Česko – Dánsko 0:3

2013: Česko – Kanada 2:0

2014: Česko – Rakousko 1:2

2019: Česko – Černá Hora 3:0

2020: Česko – Skotsko 1:2

Jaký kontrast s dosud posledním reprezentačním mačem na Hané. V září 2020 zde národní tým prohrál duel Ligy národů se Skotskem 1:2 před prázdnými tribunami kvůli koronavirové pandemii.

V paměti všem zůstalo především chaotické skládání týmu, protože původní nominaci tehdy rozpustila hygiena. V Olomouci tým složený z náhradníků vedl kouč reprezentační dvacítky David Holoubek. Znovu oblékl dres se lvíčkem velezkušený Roman Hubník, startu za reprezentaci se dočkali třeba Radim Breite, nebo tehdy ještě brněnský Antonín Růsek. A také brankář Aleš Mandous, který se v reprezentaci udržel. Nakonec jel na Euro a po přestupu do pražské Slavie by ve čtvrtek mohl být jedním z bývalých hráčů Sigmy, který do zápasu s Kuvajtem naskočí.

„Není to ale proto, že se hraje v Olomouci, ale proto, že si o to říká svými výkony,“ uvedl asistent Jiří Chytrý, který mužstvo z lavičky proti Kuvajtu a posléze i v kvalifikaci s Estonskem povede.

I po roce totiž tým trápí koronavirus. Pozitivní test měl ještě před srazem trenér Šilhavý, a tak s mužstvem nemůže být.

Chytrý bude mít k dispozici ještě další tři někdejší hráče olomoucké Sigmy – obránce Tomáše Kalase z anglického Bristolu s Davidem Zimou z italského Turína a slávistického záložníka Petra Ševčíka.

V základní sestavě by podle odhadů mohli být Mandous a Kalas. „Zvažovali jsme několik variant, jak k utkání přistoupit. Nejvíce se ale přikláníme k tomu, že to bude příprava na kvalifikační utkání s Estonskem. Takže myslím, že změn v sestavě nebude tolik,“ uvedl Chytrý, který se snažit přechytračit zajímavou osobnost na kuvajtské lavičce. Reprezentaci ropného státu vede Carlos González Juárez. Že vám to moc neřeklo? Pak vězte, že jde o bratra olomouckého záložníka Pabla, který v minulosti vedl například devatenáctku Atlética Madrid.

Olomoucký duel startuje v 18.30. Na stadion mohou pouze fanoušci, který jedním ze tří způsobů prokáží bezinfekčnost. To znamená buď za pomoci certifikátu o očkování, o prodělané nemoci nebo o negativním testu (PCR ne starší 72 hodin/antigenní ne starší 24 hodin).